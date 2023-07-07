6.67 تريليون دولار قيمة المشتريات العامة في الصين خلال عام .. زخم جديد لنمو الاقتصاد

تجاوزت قيمة المشتريات العامة للصين 48 تريليون يوان (6.67 تريليون دولار) في 2022، إذ ضخ السوق زخما جديدا للنمو في الاقتصاد الصيني، وفقا لتقرير صادر عن الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات.

وبحسب التقرير، فإن هناك اتجاها نحو تحويل أنشطة المشتريات العامة إلى إدارة سلاسل التوريد. وبلغت المشتريات العامة للصين أكثر من 45 تريليون يوان في 2021، وفقا لتقرير سابق صادر عن الاتحاد.

إلى ذلك، قالت وزارة التجارة: إن تجارة الخدمات في البلاد حافظت على زخم نموها في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أظهرت بيانات أصدرتها الوزارة، أن تجارة الخدمات الصينية بلغت نحو 2.61 تريليون يوان (362 مليار دولار) خلال الفترة ما بين شهري كانون الثاني (يناير) إلى أيار (مايو) الماضيين، بزيادة 10.2 في المائة على أساس سنوي.

وأشارت البيانات إلى أن التجارة في الخدمات كثيفة المعرفة توسعت بنسبة 13.6 في المائة على أساس سنوي لتتجاوز 1.12 تريليون يوان في الفترة المذكورة.

ويمثل هذا الرقم 43.1 في المائة من إجمالي حجم تجارة الخدمات في البلاد، بزيادة 1.3 نقطة مئوية عن النسبة المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وشهدت خدمات السفر انتعاشا ملحوظا خلال الفترة المذكورة، حيث ارتفعت التجارة في هذا القطاع بنسبة 67 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 552.54 مليار يوان، وفقا للوزارة.

ولا تعد الضوابط الأحدث التي فرضتها الصين على صادرات المنتجات والمواد المتعلقة بالجاليوم والجرمانيوم حظرا على الصادرات ذات الصلة، وسيتم منح التصاريح إذا امتثلت الصادرات للوائح ذات الصلة، حسبما ذكرت وزارة التجارة الصينية.

وقالت شو جيويه تينج، المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، في مؤتمر صحافي، إن الرقابة على الصادرات تهدف إلى التأكد من أن هذه المنتجات والمواد تستخدم لأغراض قانونية، كما تهدف إلى حماية الأمن الوطني والوفاء بالالتزامات الدولية على نحو أفضل.

وذكرت أن المنتجات والمواد الصناعية التي تحتوي على الجاليوم والجرمانيوم يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية، مضيفة أن الرقابة على الصادرات ممارسة اعتيادية دولية، وأن الدول الكبرى في العالم تفرض مثل هذا الرقابة أيضا.

وأوضحت شو أن هذا الإجراء الصيني لا يستهدف أي دولة بعينها، وتم توفير إخطارات مسبقة من خلال قنوات مثل حوار مراقبة الصادرات بين الصين والولايات المتحدة وحوار مراقبة الصادرات بين الصين والاتحاد الأوروبي، قبل إصدار البيان المتعلق بالرقابة على صادرات المواد المتعلقة بالجاليوم والجرمانيوم.

وأصدرت وزارة التجارة والإدارة العامة للجمارك بيانا بشأن فرض قيود على صادرات المنتجات والمواد الصناعية التي تحتوي على الجاليوم والجرمانيوم الإثنين الماضي، لتدخل هذه القيود حيز التنفيذ في الأول من آب (أغسطس).

من جهة أخرى، ذكرت شركة ميناء تيانجين المحدودة، مشغل ميناء تيانجين شمالي الصين أن الميناء تعامل مع أكثر من 11.35 مليون حاوية معيارية مكافئة بحجم 20 قدما في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، مسجلا رقما قياسيا جديدا.

وقالت الشركة: إن حجم البضائع المتداولة في ميناء تيانجين بلغ 241 مليون طن خلال الفترة المذكورة، بزيادة 2.1 في المائة على أساس سنوي. وحافظ الميناء لأعوام على تصنيفه ضمن أكثر عشرة موانئ ازدحاما على مستوى العالم من حيث حجم تداول البضائع.

ويعد ميناء تيانجين، الواقع على ساحل بحر بوهاي، نقطة شحن رئيسة في شمالي الصين. ويتمتع بروابط تجارية مع أكثر من 500 ميناء في أكثر من 180 دولة ومنطقة.

وسجلت أكثر من 280 شركة ضمن قائمة "فورتشن 500" للمشاركة في معرص الصين الدولي السادس للواردات المقرر عقده في شانغهاي خلال الفترة من 5 إلى 10 تشرين الثاني (نوفمبر) هذا العام، حسبما ذكر مكتب معرض الصين الدولي للواردات أمس.

وقد وقعت دورة المعرض هذا العام بالفعل مع الشركات للمساعدة على تجهيز أجنحتها التي تزيد مساحتها على 330 ألف متر مربع في منطقة المعرض.

وقال سون تشنج هاي، نائب مدير مكتب المعرض، إن المكتب استضاف أنشطة ترويجية متعددة في أكثر من 30 دولة ومنطقة منذ بداية هذا العام، وذلك في محاولة لجذب مزيد من العارضين للمشاركة في المعرض.

ويعد معرض الصين الدولي للواردات أول معرض مخصص للاستيراد على مستوى العالم، حيث شهدت النسخ السابقة من المعرض تحقيق نتائج مثمرة.

من جهة أخرى، تعتزم السلطات الصينية حظر واردات المنتجات الغذائية القادمة من فوكوشيما وتسع محافظات يابانية أخرى ضمن إجراء لمنع الغذاء الملوث من دخول البلاد وحماية المستهلكين الصينيين، حسبما ذكرت الهيئة العامة للجمارك أمس.

وقال مسؤول بالهيئة العامة للجمارك: إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مراجعة خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة نوويا في المحيط لم يبرز بشكل كامل آراء جميع الخبراء المشاركين في التقييم.

ولا يزال هناك عديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها بشأن شرعية خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة نوويا في المحيط، وموثوقية محطة تنقية المياه، إضافة إلى سلامة خطط المراقبة.

وأضاف أنه سيجري تعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية، خاصة المنتجات البحرية، القادمة من أجزاء أخرى من اليابان، مشيرا إلى أن الهيئة ستعزز إجراءات الكشف عن المواد المشعة ومراقبتها، وستمنع بشكل صارم واردات المنتجات التي تشكل مخاطر تلوث.