واشنطن تدعو بكين لمنافسة اقتصادية منصفة وتؤكد: فك الارتباط مستحيل

دعت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية في بكين إلى "منافسة سليمة" بين الصين والولايات المتحدة رغم الخلافات التجارية بين القوتين الكبريين، مشددة على أن فك الارتباط بين الاقتصادين مستحيل عمليا.

وأعلت يلين خلال لقاء مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج المكلف تحديدا المسائل الاقتصادية، "نسعى إلى منافسة اقتصادية سليمة، لا يحصد الأقوى فيها كل الغنائم، مع مجموعة من القواعد المنصفة يمكن أن يستفيد منها البلدان مع الوقت".

وكذلك، دعت وزيرة الخزانة التي تقوم بأول زيارة لها إلى الصين منذ تولي مهامها 2021، إلى عدم ترك "الخلافات" تتسبب "بتدهور غير مجد" للعلاقات بين البلدين، وفقا لـ"الفرنسية".

وتأتي تصريحات يلين بينما يدعو سياسيون أمريكيون منذ أشهر إلى "فك الارتباط" بين الاقتصادين لخفض اعتماد واشنطن على الدولة الآسيوية العملاقة، وسط تصاعد الخلافات الجيوسياسية.

وشددت يلين بهذا الصدد على وجوب توخي الحذر مؤكدة أمام عدد من مسؤولي شركات أمريكية أن "فك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم سيؤدي إلى زعزعة الاقتصاد العالمي" مضيفة أن ذلك "سيكون من المستحيل عمليا".

من جانبه، رأى لي تشيانج رئيس الوزراء الصيني تحسنا محتملا في العلاقات بعد فترة صعبة، أعتقد أننا الآن نعيد تشكيل وبناء العلاقات الصينية - الأمريكية.

وتندرج هذه الزيارة التي تأتي بعد أسابيع على زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في سياق عزم إدارة الرئيس جو بايدن على معاودة التواصل الشخصي مع بكين، بعد ثلاثة أعوام بقيت الصين خلالها شبه معزولة في ظل الأزمة الصحية.

ورأى تاو وينشاو عضو الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية "في إدارة بايدن، تبدو يلين أكثر براغماتية" من سواها. وأبدى تشين دينجدينج رئيس معهد إنتيليسيا للدراسات ومقره في كانتون، التفاؤل ذاته، معتبرا أن هذه الزيارة قد يكون لها "تأثير إيجابي" في العلاقات الثنائية.

وكذلك، رأى ليو تشيانج الخبير في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية أن "خطوة صغيرة نحو علاقات صينية أمريكية أفضل ستعني خطوة كبيرة للعالم وللاقتصاد العالمي".

قال مسؤول في الخزانة الأمريكية: إن يلين أجرت قبل الظهر حوارا حقيقيا مع نائب رئيس الوزراء السابق ليو هي ومع حاكم البنك المركزي الصيني المنتهية ولايته يي جانج.

وأضاف المصدر أن الحديث "تناول الآفاق الاقتصادية العالمية وتلك الخاصة بالولايات المتحدة والصين على التوالي".

ولا تتوقع "الخزانة" أي تقدم كبير في الوقت الحاضر، غير أن يلين أكدت أمس الأول أن "هذه الرحلة هي فرصة للتواصل وتجنب أخطاء الاتصال أو سوء الفهم".

وتتعلق نقطة الخلاف الرئيسة بأشباه الموصلات مع فرض واشنطن في الأشهر الأخيرة قيودا لقطع إمداد الشركات الصينية بالتقنيات الأمريكية، ولا سيما الرقائق.

وترى الصين التي تسعى إلى أن تصبح مستقلة في هذا المجال، أن هذه الإجراءات تهدف إلى عرقلة تنميتها والحفاظ على التفوق الأمريكي.

من جانبها، أعلنت بكين الإثنين فرض قيود على صادرات معدنين نادرين ضروريين لأشباه الموصلات، تعد المنتج الرئيس لهما، في إجراء عد بمنزلة رد على الضغوط الأمريكية.

وعلقت يلين الجمعة متوجهة إلى مسؤولي الشركات الأمريكية في الصين "إنني قلقة بشأن القيود الجديدة على الصادرات التي أعلنتها الصين أخيرا.. نجري حاليا تقييما لتأثير هذه الإجراءات".

ويبدي هؤلاء المسؤولين قلقا متزايدا حيال مناخ الأعمال في البلاد بعد عمليات دهم وتحقيقات استهدفت في الأشهر الأخيرة بعض الشركات.

وقال مايكل هارت رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين: إن "الأمل هو أن يكون هناك بعد زيارة (يلين) زيارات أخرى" ذات أهمية بين البلدين.

ومنذ رفع القيود الصحية في بداية العام، زار كثير من رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى الصين، بينهم تيم كوك المدير العام لمجموعة أبل، بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت، وإيلون ماسك رئيس شركة تسلا.