مؤتمر للذكاء الاصطناعي يثير تساؤلا .. هل سنتحكم في التقنية أم تتحكم بنا؟

فيما يحقق الذكاء الاصطناعي تقدما سريعا، لا تزال أسئلة كثيرة عن هذه التقنية من دون إجابات، وهو ما نبهت إليه الأمم المتحدة خلال افتتاح مؤتمر ليومين يتمحور على هذه المسألة وتشارك فيه روبوتات ذات أشكال بشرية.

وبحسب "الفرنسية"، تفاجأ عدد كبير من الحاضرين بالطابع الواقعي الذي تظهره الروبوتات التي سارت في ممرات "القمة العالمية عن الذكاء الاصطناعي من أجل المنفعة الاجتماعية" التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة.

وتشهد الأبحاث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تحديدا التوليدي منه ازدهارا كبيرا، فيما تدعو الأمم المتحدة إلى وضع قواعد وضمانات كي تحمل هذه التقنيات فائدة للبشر من دون تعريضهم لأي خطر أو ضرر.

وتقول دورين بوجدان مارتن الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات خلال القمة "عندما أحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي صدمة في العالم قبل بضعة أشهر فقط، لم نكن قد رأينا شيئا مماثلا قط. وحتى أكبر الأسماء في مجال التكنولوجيا وجدت أن التجربة مذهلة"، في إشارة إلى برنامج "تشات جي بي تي".

وتتابع "بات احتمال أن يصبح هذا الشكل من الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاء من البشر قريبا جدا منا".

وردا على ذلك، دعا مئات الأكاديميين والشخصيات إلى وقف تطوير أقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي لستة أشهر، مشيرين إلى "مخاطر كبيرة" يحملها على البشرية.

وفي جنيف، جمعت الأمم المتحدة خلال الأسبوع أكثر من ثلاثة آلاف من الخبراء والقياديين وممثلي الشركات لمناقشة الحاجة إلى وضع قواعد من شأنها ضمان استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض تنطوي على إيجابية للبشرية كمكافحة الجوع أو التنمية المستدامة.

ومن دون قواعد مماثلة، من المحتمل أن يتسبب الذكاء الاصطناعي في كابوس للبشر، بحسب بوجدان مارتن التي تشير إلى عالم فيه ملايين الوظائف المعرضة للخطر، التي تواجه انتشارا للمعلومات المضللة، إضافة إلى "اضطرابات اجتماعية وعدم استقرار جيوسياسي وتفاوتات اقتصادية على نطاق لم نشهده في السابق قط".

وتضيف أن "عددا كبيرا من أسئلتنا المتمحورة على الذكاء الاصطناعي ليست لها إجابات حتى اليوم. هل ينبغي اللجوء مؤقتا إلى وقف الاختبارات التي تشمل البرامج الأكثر قوة؟ هل سنتحكم في الذكاء الاصطناعي أكثر مما تتحكم هذه التقنية بنا؟ هل سيساعد الذكاء الاصطناعي البشر أم سيدمرهم؟".

لم توفر الروبوتات ذات الأشكال البشرية الحاضرة في جنيف إجابات عن هذه الأسئلة، لكن ربما ستفعل ذلك خلال مؤتمر صحافي غير مسبوق يفترض أن تشارك فيه تسعة منها.

وسواء أكانت مشابهة للبشر أم لا، غزت هذه الروبوتات مختلف المجالات، فبتنا نراها في المجال الغنائي أو الفني أو كروبوتات تتولى الاعتناء بالمسنين في دور العجزة. ويكون من الصعب أحيانا تمييزها عن البشر حتى أمتار قليلة.

وتتابع الروبوتات المجهزة بكاميرات في أعينها، ما يحدث في محيطها وتجيب على الأسئلة وتبتسم، حتى أن بعضها يحرك عينيه كردة فعل على أمر ما.

ومن بين هذه الروبوتات، "ديسديمونا" المعروفة بـ"ديسي" للمقربين منها، وهي أحد أعضاء فرقة "جام جلاكسي باند" الموسيقية.

ويقدم هذا الروبوت ذو الشعر الأرجواني، الذي ابتكره ديفيد هانسون على أداء أغان من نوع الجاز تتمحور على مواضيع مختلفة، بدءا من الحب وصولا إلى بطاقات الائتمان مرورا بالمواعيد في المتنزهات.

وتقول ديان كروس عازفة الساكسفون، التي تعزف إلى جانب الروبوت "إنه مدهش. قد يعتقد أنه غريب لكنه مذهل، لأن الكلمات التي ابتكرت استنادا إلى الذكاء الاصطناعي مدهشة".

وابتكرت ناديا تالمان المتخصصة في الروبوتات ذات الأشكال البشرية والأستاذة في جامعة جنيف، نموذجا عنها سمته نادين ويجيب عن مختلف الأسئلة، لكنه لا يتحرك.

ويقول الروبوت نادين "لقد تم ابتكاري لأكون روبوتا اجتماعيا مشابها للبشر، وللتفاعل مع الناس واستكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي".

وبفضل إدخال تحسينات تقنية عليه، يفترض أن يصبح هذا الروبوت في المستقبل قادرا على "فهم بيئته بشكل أفضل، وطرح الأسئلة لا فقط الإجابة عنها، وتحليل الأمور بشكل أفضل، وأن يكون أكثر وعيا بما يحدث"، على قول مبتكرته.

وراهنا، ليست الروبوتات على دراية بما تقوله. وتشير تالمان إلى أن تحقيق ذلك "سيستغرق أعواما لأنه عملية معقدة"، لافتة إلى أن "إقدام المرء على إدراك نفسه هو أمر يتسم بتعقيد أكبر".