انتقال نيفيز إلى الهلال ضمن أغلى 100 صفقة في التاريخ

أدرج موقع "ترانسفير ماركت" المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية صفقة تعاقد نادي الهلال مع النجم البرتغالي روبن نيفيز القادم من وولفرهامبتون الإنجليزي من أغلى 100 صفقة في العالم تبرم بين ناديين، وأصبحت أغلى صفقة يبرمها نادي عربي بين ناديين في التاريخ.

وأعلن الهلال تعاقده مع النجم البرتغالي لمدة ثلاثة أعوام في الـ 23 من يونيو الماضي، حيث بلغت وفقاً للموقع الألماني الشهير 55 مليون يورو (225.1 مليون ريال).

واحتلت الصفقة المركز الـ 90 في قائمة الصفقات الـ 250 الأغلى في التاريخ، فيما لا تزال صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الأولى بـ 222 مليون يورو (908.5 مليون ريال)، الفرنسي كيليان مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان موسم 2018/2019 الثانية وبلغت 180 مليون يورو (736.2 مليون ريال)، والبرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة الإسباني موسم 2017/2018 الثالثة وبلغت 135 مليون يورو (552.6 مليون ريال).

كما تعد صفقة انتقال الجزائري رياض محرز من ليستر سيتي إلى ما نشستر سيتي الإنجليزيين هي أغلى صفقة لاعب عربي في موسم 2018/2019 وبلغت 67.80 مليون يورو (277.4 مليون ريال).

ولا يدرج الموقع العالمي الصفقات المجانية والتي تبرم عادة بين اللاعب مباشرة والنادي الذي يرغب في الاستفادة من خدماته.