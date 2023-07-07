لتخفيف معاناة متضرري الفيضانات .. السعودية توزع 1500 كيس دقيق في هرات بأفغانستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 1500 كيس دقيق للأسر المتضررة من الفيضانات في ولاية هرات بأفغانستان، استفاد منها 9 آلاف فرد.
ويأتي ذلك في إطار جهود السعودية للوقوف مع شعب أفغانستان والتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات.
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 1500 كيس دقيق للأسر المتضررة من الفيضانات في ولاية هرات بأفغانستان، استفاد منها 9 آلاف فرد.
ويأتي ذلك في إطار جهود السعودية للوقوف مع شعب أفغانستان والتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات.
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