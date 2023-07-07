تركيا ترفع ضريبة القيمة المضافة وضريبة القروض الشخصية

أعلنت تركيا اليوم عن زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطتين مئويتين في فئتين كما زادت الضريبة المفروضة على القروض المصرفية الشخصية.

وزادت ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات إلى 20 % من 18 % كما ارتفعت الضريبة على سلع أساسية مثل المناشف الورقية والمنظفات والحفاضات إلى 10 % من 8% .

وفي الإعلان المنشور في الصحيفة الرسمية التركية والذي دخلت القرارات الواردة فيه حيز التنفيذ على الفور، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان عدة قرارات من بينها زيادة ضريبة التأمين والمعاملات المصرفية التي تنطبق على القروض الشخصية إلى 15 % من 10 %

كما أظهر أحد القرارات أن رسوم تسجيل الهواتف المحمولة التي يتم احضارها من الخارج زادت 228 % إلى 20 ألف ليرة (765.74 دولار) من 6091 ليرة وفقا لـ"رويترز" وبشكل منفصل، قررت تركيا أيضا إعفاء مدفوعات توزيعات الأرباح عن أسهم الخزينة التي تشتريها الشركات المدرجة في بورصة إسطنبول من ضريبة الاستقطاع.

