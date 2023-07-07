الأسهم اليابانية تهبط للجلسة الرابعة بفعل مخاوف من رفع الفائدة الأمريكية

انخفض مؤشر نيكاي الياباني اليوم للجلسة الرابعة على التوالي، مقتفيا أثر خسائر الأسهم الأمريكية الليلة الماضية بعد بيانات أشارت لقوة في سوق العمل غذت تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيكون أكثر ميلا لرفع الفائدة لمواجهة التضخم. وأنهى نيكي الجلسة منخفضا 1.17 % إلى 32388.42 نقطة، إذ تسارعت وتيرة التراجع في نصف الساعة الأخيرة من الجلسة.

وانخفضت جميع القطاعات على نيكي، وفي مقدمتها قطاع العقارات الذي هبط اثنين بالمئة تقريبا. وكان قطاع الطاقة هو الأقل خسارة بانخفاضه 0.77 % . ومن بين 225 سهما على المؤشر، انخفض 180، فيما ارتفع 42 سهما وأغلقت ثلاثة أسهم دون تغيير يذكر. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.97 % إلى 2254.90 نقطة بحسب رويترز.



