الذهب يتجه لرابع خسارة أسبوعية وسط توقعات رفع الفائدة

تتجه أسعار الذهب اليوم لتكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي إذ عززت بيانات عن الوظائف الأمريكية وتعليقات مؤيدة للتشديد النقدي من صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الرهانات على رفع أسعار فائدة لمدة أطول، مما أثر على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبحلول الساعة 02:40 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1910.20 دولار للأوقية (الأونصة)، ولكنه انخفض 0.5 % خلال الأسبوع. وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1916.00 دولار دون تغير تقريبا بحسب رويترز.

وتشير زيادة في عدد الوظائف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة إلى قوة سوق العمل على الرغم من تزايد خطر حدوث ركود من جراء رفع أسعار الفائدة. ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر يونيو حزيران للحصول على مزيد من المؤشرات على مسار السياسة النقدية.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "سوق الوظائف الأمريكية المتينة... تدعم مواصلة دفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسية إلى الأعلى".

ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

