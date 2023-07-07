استقرار النفط وسط مخاوف رفع الفائدة ومؤشرات على خفض المعروض

لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر اليوم بينما تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية، إذ قوبلت المخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية، الذي يمكن أن يقلص الطلب على الطاقة، بمؤشرات على انكماش المعروض بعد انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 00:06 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 76.51 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 71.82 دولار للبرميل بحسب رويترز. ومن المتوقع أن يرتفع الخامان نحو 2 %للأسبوع الثاني على التوالي بحسب رويترز.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت أكثر من المتوقع، في حين سجلت مخزونات البنزين انخفاضا كبيرا بعد زيادة في معدلات القيادة الأسبوع الماضي.

