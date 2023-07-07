الرياض وبكين .. مباحثات لبناء شراكات في صناعة الفضاء وقطاعاته المستقبلية

عقدت وكالة الفضاء السعودية، عددا من اللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية والشركات الصينية وقادة قطاع الفضاء، لمناقشة سبل تعزيز التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية في مجالات تقنيات وصناعة الفضاء وقطاعاته المستقبلية بما يخدم المصالح المشتركة. والتقى المهندس عبدالله بن عامر السواحه رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية، في بكين مع رئيس شركة الصين للعلوم والتقنيات الجوفضائية، لبحث فرص التعاون الاستراتيجي، والاستثمار في المشاريع المشتركة المستقبلية في تطوير قطاع الفضاء في المملكة.

واجتمع وفد من وكالة الفضاء السعودية مع قيادات شركات الفضاء الصينية MinoSpace, Galactic Energy, CETC، لتعزيز مجالات التعاون في تقنيات الأقمار الاصطناعية وصناعة المركبات الفضائية وتطوير حمولات الأقمار الاصطناعية، كما اجتمع مع قادة شركة Galaxy Space المتخصصة في صناعة الأقمار الاصطناعية، وشركة I Space المتخصصة في صناعة وتطوير مركبات الفضاء، لبحث مستقبل الشراكة في المجالات البحثية والعلمية والتعاون التقني والفني في قطاع الفضاء.

في سياق متصل، اجتمع المهندس السواحة، في الصين الشعبية، مع رئيس مجلس إدارة شركة تووس-القابضة الصينية TusHoldings وانج جيوا وقيادات الشركات التابعة لها، لوضع التوجه المستقبلي للشراكة، وإنشاء حاضنة للابتكار في التقنيات العميقة بكاكست تكون باكورة انطلاق حاضنات الابتكار المشتركة، وذلك ضمن التعاون المشترك بين البلدين. واستعرض الشراكة المثمرة مع شركة تووس في إرساء ركائز نجاح واحات الابتكار في المملكة لتشمل البنى التحتية التأسيسية والرقمية، والموارد والمنصات الرقمية الداعمة لتقديم أفضل الخدمات والممكنات لمنظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة المحتضنة والشركات التقنية المستضافة على اختلاف أحجامها، التي أثبتت نجاحها من خلال تبني إنشاء عدد من واحات الابتكار في الصين الشعبية ومساهمتها واستثمارها في إنشاء واحات الابتكار في عدد من الدول المتقدمة مثل المملكة المتحدة، وروسيا الاتحادية.