أمام الأمم المتحدة .. السعودية تستعرض تقدمها في تحقيق التنمية المستدامة

يركز المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2023 المعني بالتنمية المستدامة الذي تشارك المملكة فيه، وتعقده الأمم المتحدة خلال الفترة من 10 إلى 19 تموز (يوليو) 2023، على تقييم الجهود في تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وتستعرض خلاله الدول منجزاتها بتقديم التقارير الوطنية الطوعية، التي تبين مدى الإنجاز نحو تحقيق الأهداف.

ويرأس وفد المملكة في المنتدى المنعقد في مدينة نيويورك فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، بمشاركة 22 جهة من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي.

ويضم وفد المملكة المشارك جهات عدة إلى جانب وزارة الاقتصاد والتخطيط، هي: وزارة الطاقة، ووزارة الخارجية، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة السياحة، والهيئة العامة للإحصاء، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والمؤسسة العامة للري، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وبرنامج جودة الحياة، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ونيوم، وشركة الاتصالات السعودية (stc)، ومؤسسة الملك خالد.

وستقدم المملكة خلال المشاركة استعراضها الوطني الطوعي الثاني حول جهودها وتقدمها المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الذي شارك في إعداده أكثر من 100 جهة محلية وعالمية.

وتقام دورة هذا العام من المنتدى السياسي الرفيع المستوى تحت شعار "تسريع التعافي من مرض فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات" وتركز هذه الدورة على الأهداف التالية: المياه النظيفة والنظافة الصحية: ضمان إتاحة المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، وطاقة نظيفة بأسعار معقولة: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة المستدامة، والصناعة والابتكار والبنية التحتية: إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

وتقيم المملكة أربع فعاليات جانبية ومعرضا على هامش المنتدى، وهي: الاقتصاد الدائري للكربون: إطار عمل مستدام لإدارة الانبعاثات الكربونية – بتنظيم وزارة الطاقة ومشاركة شركتي أرامكو وسابك، والاستفادة من التقنية من أجل التقدم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة – بتنظيم وزارة الاقتصاد والتخطيط ومشاركة الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة الاتصالات السعودية (stc)، ووضع جودة الحياة في مقدمة جهود المملكة العربية السعودية نحو تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة – بتنظيم برنامج جودة الحياة ومشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة الملكية لمدينة الرياض وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة ومؤسسة الملك خالد، والاستراتيجية الوطنية للمياه في المملكة العربية السعودية – بتنظيم وزارة البيئة والمياه والزراعة ومشاركة المؤسسة العامة للري والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ومعرض مدينة "ذا لاين" - بتنظيم نيوم.

ويقام المنتدى في كل عام منذ 2015 تحت إشراف إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، وقد شاركت السعودية في أعمال المنتدى سنويا باستمرار منذ عام 2017.

وقدمت المملكة خلال مشاركتها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى عام 2018 تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الأول لها، حيث رصد التقرير منجزاتها ومدى تقدمها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.