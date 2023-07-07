استبيان لوزارة المالية لمعرفة أبرز اهتمامات المواطنين والقطاع الخاص في تقارير وبيانات الميزانية

طلبت وزارة المالية مرئيات القطاع الخاص والمواطنين حيال تقارير الميزانية العامة للدولة، عبر طرح 12 سؤالا، في خطوة لتعزيز الشفافية والتقدم في مستوى التقارير، ومعرفة الاهتمامات والقطاعات الواجب التركيز عليها.

جاء ذلك في خطاب تلقاه مجلس الغرف السعودية الذي بدوره وزعه على الغرف التجارية، وتضمن طلب الوزارة معرفة أبرز اهتمامات القطاع الخاص والمواطنين وأهم المحاور التي يرغبون في معرفتها والاطلاع عليها في تقارير الميزانية والبيانات المصاحبة التي تصدرها وزارة المالية دوريا، لتتم دراستها.

ويأتي ذلك في إطار التواصل والتبادل المعرفي وتفعيل دور المواطن والقطاع الخاص، باعتبارهم مكونا رئيسا وفعالا في تطوير إعداد الميزانية.

واشتمل الاستبيان على أكثر الموضوعات التي تهم القطاع الخاص والمواطن، ومدى أهمية المعلومات المتوافرة في التقارير للجمهور، وأهم الجوانب التي تحتاج إلى توسع في التحليل والإفصاح، ومدى تقييم المعلومات التي تم ذكرها في أهم إنجازات ومستهدفات النفقات على مستوى القطاعات في بيان الميزانية.

وذلك علاوة على القطاعات التي يتوجب التركيز عليها في الميزانية، والإفصاح عن جانب الدين والتمويل والتحديات والمخاطر المالية والاقتصادية في بيان الميزانية.

ومعلوم أن رحلة الميزانية تبدأ منذ نهاية كانون الأول (ديسمبر) من العام المالي وخلال كانون الثاني (يناير) اللاحق، ومع دخول شباط (فبراير) يتم تحديد التوجهات الرئيسة للميزانية حتى منتصف آذار (مارس)، إذ يتم البدء في مرحلة المراجعة والتحليل إلى نهاية نيسان (أبريل)، ثم تتم مناقشتها ومراجعتها ابتداء من أيار (مايو) وحتى نهاية آب (أغسطس).

وإعداد الميزانية يخضع لعدد من القواعد المحددة، تتمثل في الالتزام بالفترة السنوية وتقديم التقديرات، لتكون فيها الموارد والنفقات عمومية، كما يقتضي التوازن أن تتساوى الإيرادات مع المصروفات، وأن تهتم بالتفصيل تبويبا وتحليلا للمتغيرات، وأن تحدد أسقف الإنفاق، إضافة إلى تقديم موازنة موحدة تتضمن كافة النفقات والإيرادات في بيان واحد ويمر اعتماد الميزانية بثلاث مراحل.

وتبدأ المراحل بالتحليل الأولي طوال يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، مرورا بالموافقة النهائية خلال أكتوبر ونوفمبر، وانتهاء بإعلانها الرسمي في ديسمبر.

ولتنفيذ الميزانية تتبع وزارة المالية أربعة مسارات، أولا تبليغ الميزانية حيث تعمم تعليماتها، وثانيا تنفيذها عبر تحصيل إيراداتها والالتزام بنفقاتها واعتماداتها، ويأتي ثالثا تقدير الأداء الربع سنوي، ورابعا يعد الحساب الختامي، حيث تقدم الجهات حساباتها في نهاية العام المالي وتكفل برامج الأتمتة إعداد وتنفيذ الميزانية: كمنصة (اعتماد) الرقمية، ونماذج النفقات، ونظام إعداد وتنفيذ الميزانية، ونظام ذكاء الأعمال، وبرنامج تعزيز حوكمة وإدارة البيانات.

ويجري التواصل مع الجهات الحكومية عبر ورش عمل تعريفية، ومنتدى الميزانية، والخطة الإعلامية لعملية إطلاق الميزانية، كما تفعل أدوار الجهات الداعمة وتخضع ميزانية المملكة لجوانب تشريعية وتنظيمية، وتعكف وزارة المالية على تطوير سياساتها إنفاذا لبرنامج التحول الوطني، وتعزيزا للأثر الاقتصادي وتحقيقا للبعد الاستراتيجي الأفضل.