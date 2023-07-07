السعودية تدعم مقترح إنشاء صندوق بتريليون دولار لتعزيز فرص شركات G20 الناشئة

أكدت السعودية خلال أعمال قمة المجموعة الرسمية للشركات الناشئة في مجموعة العشرين Startup20 في العاصمة الهندية نيودلهي، دعمها مقترح الهند لإنشاء صندوق بمبلغ تريليون دولار.

وجاء في كلمة وفد المملكة في قمة المجموعة الرسمية للشركات الناشئة: "أن أهمية مشاركة السعودية في القمة تكمن في كونها دولة رائدة في مجال ريادة الأعمال وممكنة للشركات الناشئة تحت ظل رؤية السعودية 2030، التي تستهدف رفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20 إلى 35 في المائة".

كما أكدت المملكة دعمها مقترح الهند لإنشاء صندوق Startup20 بمبلغ تريليون دولار، مشيرة إلى مدى تأثير هذا الصندوق ونتائجه، التي يمكن تحقيقها، مبدية استعدادها للتعاون مع Startup20 لتقديم هذه الفرصة لأهم المستثمرين في السعودية وعرض أفضل فرص للشركات الناشئة.

وتضمنت الكلمة الإشارة إلى أن مشاركة المملكة تهدف إلى إيجاد الشراكات الاستراتيجية والفرص الاستثمارية، والاطلاع على تجارب دول مجموعة العشرين، إضافة إلى ترويج مشاريع رواد أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة السعودية، والخدمات المميزة المقدمة في المملكة لجذب رواد الأعمال والمستثمرين.

كما بينت مساعي الرياض أيضا في تعزيز التواصل بين رواد الأعمال السعوديين مع نظرائهم حول العالم لتبادل الأفكار والخبرات العلمية والتقنية واستكشاف الحلول الابتكارية في ظل تحديات الاقتصاد العالمي وكيفية التعامل معها.

وأقيمت أعمال القمة بمشاركة 29 دولة، بينها 20 هم الأعضاء بشكل رئيس، وهم السعودية، والهند، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وتركيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، كما تمت دعوة تسع دول للمشاركة وهم بنجلادش، ومصر، وموريشيوس، وهولندا، ونيجيريا، وعمان، وسنغافورة، وإسبانيا، والإمارات.

وناقشت القمة على مدى يومين متتاليين بناء نظام بيئي عالمي شامل للشركات الناشئة وتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والتعاون بين دول مجموعة العشرين والبلدان الأخرى، كما أتاحت القمة فرصة التواصل مع خبراء ورواد أعمال وصناع قرار وقادة فكر حول العالم لتشكيل تحالفات استراتيجية وتشكيل مسار الشركات الناشئة على نطاق عالمي وإيصال صوت منظومة الشركات الناشئة العالمية عبر أعضاء دول مجموعة العشرين، ووضعت توصيات ستقدم رسميا إلى قادة مجموعة العشرين للنظر فيها.

وعقدت على هامش القمة جلسات حوارية بمشاركة خبراء ومتحدثين من مختلف القطاعات، وتم تبادل المعرفة والخبرات حول ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى إقامة جلسات شبكية ومنتديات لتعزيز التواصل والتعارف بين رواد الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة، كما نظمت القمة ورش عمل تفاعلية وتدريبية لمشاركة الخبرات والمهارات في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا، والتسويق، وإدارة المشاريع، وتخلل القمة عرض المنتجات والابتكارات الجديدة التي طورتها الشركات الناشئة، ما أتاح لهم فرصة لعرض قدراتهم وجذب اهتمام المستثمرين والشركاء المحتملين.

والمجموعة الرسمية للشركات الناشئة Startup 20 إحدى مجموعات التواصل الـ11 الرسمية، وتم إطلاقها هذا العام تحت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين G20 2023، وتعد أول مجموعة رسمية تختص بالشركات الناشئة، التي تعد أهم محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.