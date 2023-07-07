5 محطات طاقة شمسية تشغل وجهة «البحر الأحمر» .. تركيب 750 ألف لوح

أعلنت شركة "البحر الأحمر الدولية" اكتمال تركيب ما يزيد على 750 ألف لوح شمسي في خمس محطات للطاقة الشمسية المخصصة لتشغيل المرحلة الأولى من وجهة "البحر الأحمر"، التي تشتمل على 16 فندقا ومتاجر تجزئة ومناطق ترفيهية وجميع مرافق البنية التحتية الداعمة، وذلك تأكيدا على التزامها البيئي الطموح المتمثل في اعتمادها بالكامل في تشغيل وجهاتها المستدامة على الطاقة المتجددة.

وأوضح جون باجانو الرئيس التنفيذي لـ"البحر الأحمر الدولية"، أن التزام الشركة منذ البداية بأن تتبنى نهجا مختلفا فيما تقوم به، وكان تطوير أكبر وجهة سياحية في العالم تعتمد مرافقها بالكامل على الطاقة المتجددة جزءا أساسا من هذا الالتزام.

واليوم، يشكل هذا الحدث إنجازا مهما، حيث اكتمل تركيب جميع الألواح الكهروضوئية الخاصة بمحطات الطاقة الشمسية الخمس اللازمة لتشغيل المرحلة الأولى من وجهة "البحر الأحمر"، ما يضمن أن رؤيتها في تطوير الوجهة السياحية الأولى في المنطقة، تعمل بالطاقة المتجددة فقط، مبينا أنها تعد سابقة من نوعها، إذ إنه لم يتم تنفيذ أي مشروع بهذا الحجم باستقلال تام عن محطة الكهرباء الوطنية في أي مكان في العالم.

وتقع إحدى محطات الطاقة الشمسية قرب منتجع "سيكس سينسيز الكثبان الجنوبية"، وهو أول الفنادق التي ستفتتح في وجهة "البحر الأحمر" خلال الأشهر المقبلة، ويتم حاليا تشغيل مرافق المنتجع باستخدام الطاقة الشمسية بالفعل. كما توجد محطتان قرب منتجع "دزرت روك الجبلي"، و"فندق جزيرة شيبارة"، وستعمل محطتان أخريان ذات حجم أكبر على توفير الطاقة الكافية لبقية المنتجعات و15 فيلا شاطئية في قرية ترتل باي (مدينة الموظفين).

وتعمل "البحر الأحمر الدولية" على إنشاء أكبر منشأة تخزين للبطاريات في العالم بقدرة 1200 ميجاواط في الساعة، ما سيمكن وجهة "البحر الأحمر" من الاستقلال بشكل تام عن محطة الكهرباء الوطنية، حيث يمكنها الاعتماد على مصدر الطاقة الخاصة بها الذي يتم توليده بالطاقة الشمسية.