كأس الملك سلمان للأندية .. إعلان واحد على القمصان

سمح الاتحاد العربي لكرة القدم للفرق المشاركة في كأس سلمان للأندية التي تنطلق بنظام التجمع في أبها، الباحة، والطائف من 27 تموز (يوليو) إلى 12 آب (أغسطس) المقبلين، بوضع إعلان واحد على صدر القميص بمقاس 20 سنتيمتر× 10 سنتيمترات.

وطالب من 16 فريقا الوجود في المدينة المضيفة قبل 48 ساعة على الأقل مع إخطار الجهة المستضيفة بموعد الوصول قبل عشرة أيام على الأقل، موضحا "يتحمل النادي المشارك مسؤولية ترتيب حجوزات السفر وإرسال نسخة للاتحاد العربي".

وزاد "يتم إرسال وثائق السفر لاستخراج التأشيرات لمن يلزم قبل 14 يوما من موعد المباراة".

كما أوضح الاتحاد العربي آلية الاعتراض والاحتجاج على المباراة وأحداثها أو على أهلية اللاعبين المشاركين بأن يرسل الاعتراض إلى الاتحاد العربي خلال 48 ساعة من موعد انتهاء المباراة بخطاب رسمي معتمد من النادي، ويمكن استخدام البريد الإلكتروني وذلك في المرحلة الأولى، وفي النهائيات يكون خلال ساعتين، مطالبا النادي المعترض بإرفاق رسم تأمين قدره ألفا دولار (7500 ريال) وقال: "أي اعتراض غير مصحوب بالرسم لا يتم النظر فيه أو دراسته من قبل لجنة الانضباط والأخلاق، على أن يتم تحويل الاعتراض إلى لجنة الانضباط والأخلاق التي يتعين عليها البت فيه وإصدار قرار بشأن الواقعة موضوع الاعتراض، ويحدد القرار إمكانية الاستئناف من عدمه"، مشددا على أنه لا يجوز تقديم الاعتراضات على القرارات التي يتخذها الحكم في الملعب عملا باختصاصاته المنصوص عليها في قوانين اللعبة، وقال "ستتم إعادة رسم التأمين إلى النادي إذا قبل الاعتراض شكلا ومضمونا".

كما أكد أحقية كل ناد في الاستئناف على قرارات لجنة الانضباط والأخلاق على أن يرفع طلب الاستئناف خلال 48 ساعة من تاريخ تسلم قرار لجنة الانضباط والأخلاق وذلك في المرحلة الأولى، على أن يتم إرفاق رسم تأمين قدره أربعة آلاف دولار (15 ألف ريال) مع تقرير مفصل باستئناف النادي وحيثياته على القرار الصادر.