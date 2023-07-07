كاسترو .. البرتغالي الـ 35 في الدوري

ارتفع عدد المدربين البرتغاليين المنتظر ظهورهم في النسخة الجديدة من دوري روشن السعودي إلى ستة مدربين، عقب تعيين نادي النصر، لويس كاسترو مدربا بعقد يمتد حتى 2025.

ويملك المدرب البرتغالي في سجله خمسة ألقاب: لقب الدوري البرتغالي الدرجة الثالثة مع دي إستاريا، لقب دوري الدرجة الثانية البرتغالي (لاليجا برو) مع بروتو، لقب الدوري الأوكراني الممتاز مع شاختار دونيتسك، كأس أمير قطر مع الدحيل، وكأس اتحاد ولاية ريو دي جانيرو لكرة القدم مع بوتافوجو، إضافة لتحقيقه أفضل مدرب في الدوري البرازيلي العام الجاري.

وأبقت أربع فرق على مدربيها البرتغاليين للعام الثاني على التوالي، حيث استمر نونو سانتو المتوج مع الاتحاد بلقب النسخة الماضية وثالث مدرب يحقق لقب الدوري للمحترفين بعد خوسيه موريس مع الهلال وروي فيتوريا مع النصر، في منصبه إلى جانب خورخي ميندوزا الذي قاد الأخدود إلى الصعود لأول مرة من دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى، فليبي جوفيا الذي أعاد الحزم إلى دوري المحترفين، وبيدرو إيمانويل الذي نجح في قيادة الخليج للبقاء في الدوري وعدم الهبوط. وأعاد الهلال جورجي خيسوس مدربه في موسم 2018- 2019 الذي توج معه بلقب كأس السوبر السعودي في العام نفسه، لتكون المدرسة البرتغالية هي الأكثر في الموسم الجديد. كما أصبح المدرب البرتغالي هو المدرب الأكثر وجودا في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008- 2009، حيث وصل عددهم إلى 35 مدربا.

ويعد جوزيه جوميز أكثر المدربين خوضا للمباريات في الدوري السعودي بـ107 مباريات مع فريقي التعاون والأهلي سابقا، ونجح في تحقيق لقب كأس السوبر السعودي مع الأهلي عام 2017، فيما يعد بيدور إيمانويل الأقدم من المدربين البرتغاليين الموجودين وقاد التعاون، النصر، والخليج في 46 مباراة وحقق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2018 مع التعاون.