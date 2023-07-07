لوبيز يعزز دفاع الخليج

تعاقدت إدارة نادي الخليج مع المدافع الأرجنتيني ليساندرو لوبيز في صفقة انتقال مجانية لمدة عام قابل للزيادة، لتمثيل فريقها في النسخة الجديدة من دوري روشن السعودي قادما من نادي تيخوانا المكسيكي في أول تجربة للاعب في منطقة الشرق الأوسط.

وارتدى لوبيز (33 عاما) قمصان فرق تشاكاريتا جيونيورز، أرسنال ساراندي، وبوكا جونيورز في الأرجنتين، بنفيكا البرتغالي، إنتر ميلان، وجنوى الإيطاليين، وخيتافي الإسباني إضافة لتيخوانا، ولعب لهم 346 مباراة، سجل فيها 46 هدفا من بينها أربع جزائيات، وصنع سبعة أهداف، وسجل في مرمى فريقه ثلاثة أهداف، وطرد ست مرات، وتبلغ قيمته السوقية 1.5 مليون يورو (6.1 مليون ريال).

وشدد لوبيز على أهمية هذه الخطوة بعد عديد من التجارب التي خاضها خلال مسيرته الكروية، مشددا على أن الطموحات كبيرة، ما سهل اختيار الوجهة بالنسبة له.