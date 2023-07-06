التوظيف الأمريكي يقترب من ذروته .. إضافة 497 ألف وظيفة في يونيو

ارتفع معدل التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي خلال حزيران (يونيو) الماضي بأكثر من التوقعات، بحسب ما أظهرته بيانات اقتصادية.

وقالت شركة "أيه دي بي" لمعالجة الرواتب: ارتفع التوظيف في القطاع الخاص بواقع 497 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بعد قفزة بواقع 267 ألف وظيفة تقريبا في أيار (مايو) الماضي، وفقا للبيانات المعدلة.

وتجاوز عدد الوظائف الجديدة كل توقعات المحللين التي كانت 228 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بمقدار 278 ألف وظيفة في الشهر السابق، وفقا للبيانات الأولية.

وقالت نيلا ريتشاردسون كبيرة المحللين الاقتصاديين في أيه.دي.بي: إن صناعة الخدمات المباشرة للمستهلكين سجلت نموا أكبر من التوقعات للوظائف، لكن نمو الأجور في هذه الصناعات يواصل التراجع، ما يشير إلى إمكانية وصول دورة التوظيف الأخيرة إلى ذروتها.

ويعكس النمو الأقوى من التوقعات للوظائف في القطاع الخاص جزئيا، القفزة في التوظيف في قطاع الترفيه والفندقة، الذي وفر 232 ألف وظيفة جديدة.

في الوقت نفسه تباطأت وتيرة نمو الوظائف في قطاعات التشييد والتجارة والنقل والتعليم والخدمات الصحية، في حين انخفض عدد الوظائف في قطاعي التصنيع وتكنولوجيا المعلومات.

كما أظهر التقرير نمو أجور العمال الذين ظلوا في وظائفهم خلال الشهر الماضي بنسبة 4.6 في المائة سنويا، بعد نموها في الشهر السابق بنسبة 6.6 في المائة سنويا.

في الوقت نفسه زادت الأجور بالنسبة للعمال الذين انتقلوا إلى أعمال جديدة بنسبة 11.2 في المائة، وهو أقل معدل نمو لأجورهم منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2021.

في سياق متصل، سجلت محاكم الإفلاس الأمريكية خلال الأسبوع الماضي ستة طلبات إفلاس كبيرة، في الوقت الذي وصلت فيه الديون المتعثرة إلى 9.6 مليار دولار.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أن طلبات الإفلاس الكبيرة الستة المسجلة في الأسبوع الماضي تشمل شركات لا تقل مديونيتها عن 50 مليون دولار، ومنها: شركة صناعة السيارات الكهربائية لوردستاون موتورز وشركة التمويل العقاري بير ستريت.

في الوقت نفسه، ارتفعت قيمة سندات الشركات المقومة بالدولار والديون المتعثرة للشركات المطروحة للتداول في الأمريكتين إلى 274.2 مليار دولار في الأسبوع المنتهي الجمعة الماضي بزيادة نسبتها 3.63 في المائة عن الأسبوع السابق حيث كانت 264.6 مليار دولار، بحسب بيانات جمعتها "بلومبيرج".