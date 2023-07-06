أسواق المال تراهن على زيادة أسعار الفائدة في بريطانيا إلى 6.5 % بحلول مارس المقبل

باعت بريطانيا سندات خزانة حكومية بقيمة أربعة مليارات جنيه استرليني (5.1 مليار دولار) بعد وصول العائد عليها إلى أعلى مستوى له منذ 16 عاما، ما يؤكد اضطرار الحكومة إلى زيادة العائد على سنداتها حتى تجذب المستثمرين إليها، بعد بدء ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسة منذ أكثر من عام.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن العائد على السندات التي تستحق السداد عام 2025 كان 5.668 في المائة، وهو أعلى سعر للعائد على السندات البريطانية منذ طرح سندات مدتها خمسة أعوام في حزيران (يونيو) 2007.

وأضافت "بلومبيرج" أن هناك تحولا زلزاليا في زيادة تكلفة الاقتراض، بعد واحدة من أعنف دورات زيادة أسعار الفائدة في التاريخ حيث تكافح البنوك المركزية للسيطرة على التضخم.

وتعاني بريطانيا بشكل خاص ضغوط أسعار قوية، حيث وصل معدل التضخم الأساس إلى أكثر من 7 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 30 عاما.

ورفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة بنحو خمس نقاط مئوية منذ أواخر2021.

وما زالت أسواق المال تراهن على زيادة أسعار الفائدة في بريطانيا إلى 6.5 في المائة بحلول آذار (مارس) المقبل بنسبة واحد إلى اثنين، ما يعني استمرار ضغوط العائد على السندات.

وفي أواخر الشهر الماضي، حث ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، البريطانيين الذين يعانون ضائقة مالية على "التزام الهدوء" بشأن رفع أسعار الفائدة، حيث شدد على أنه "لا يوجد بديل آخر" للقضاء على التضخم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني في تصريحات نقلتها وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء: إن "التضخم هو العدو" حيث دافع عن قرار بنك إنجلترا المركزي لزيادة أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 15 عاما، الأسبوع الماضي، ما يراكم الضغوط على حاملي الرهون العقارية.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الـ13 على التوالي، ورفعها هذه المرة بمقدار نصف نقطة مئوية من 4.5 إلى 5 في المائة، في أكبر زيادة منذ شباط (فبراير) الماضي.

ودفعت هذه الخطوة، التي فاجأت خبراء الاقتصاد، أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في نحو 15 عاما. وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة أقل بمقدار 0.25 نقطة مئوية.

ويأتي ذلك مع نمو الاقتصاد البريطاني 0.1 في المائة في الربع الأول من هذا العام دون تعديل عن تقديرات أولية منشورة الشهر الماضي.

وكان الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في الربع الأول من هذا العام أقل 0.5 في المائة مقارنة بالربع الأخير من 2019 قبل تفشي جائحة "كوفيد - 19"، وتتماشى هذه النسبة أيضا مع تقديرات سابقة.

ويسير تعافي الاقتصاد البريطاني منذ جائحة "كوفيد - 19" بوتيرة أبطأ كثيرا من جميع الاقتصادات الكبيرة المتقدمة تقريبا، رغم أن ألمانيا تعاني أيضا وكان اقتصادها في الربع الأول أقل 0.5 في المائة مما كان عليه قبل الجائحة. وتوقع بنك إنجلترا في أيار (مايو) الماضي نمو الاقتصاد البريطاني 0.25 في المائة فقط هذا العام.

وفي سياق متصل، رحب جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني الإثنين في بروكسل بـ"تقدم حقيقي" تم إحرازه في العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في أعقاب اتفاق تم إبرامه حول أحكام مرحلة ما بعد بريكست في أيرلندا الشمالية.

وقال كليفرلي أمام البرلمان الأوروبي وبجانبه ماركوس سيفكوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية "لمسنا تقدما حقيقيا وأتعهد بالحفاظ على هذا المسار الإيجابي". وتابع أمام لجنة برلمانية مختلطة "علينا أن نقر بأننا لن نتفق على كل شيء. لكن في علاقات يسودها حس بالمسؤولية، يمكننا إدارة خلافاتنا، مع الاستفادة القصوى من المجالات التي نتفق بشأنها". وكان جيريمي هانت وزير المالية البريطاني قد زار بروكسل الأسبوع الماضي لتوقيع اتفاق تعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حول الخدمات المالية. وتأتي الزيارتان في وقت يسعى فيه ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني إلى تعزيز العلاقات بين ضفتي بحر المانش (القناة) بعدما أبرم في آذار (مارس) "إطار عمل ويندسور" الرامي إلى تهدئة توترات ما بعد بريكست بشكل مستدام. ويرمي النص إلى تسهيل حركة نقل السلع داخل المملكة المتحدة مع تجنب قيام حدود مادية بين أيرلندا الشمالية (المقاطعة البريطانية) وجمهورية أيرلندا (العضو في الاتحاد الأوروبي)، بما يتماشى مع اتفاق الجمعة العظيمة الذي وضع حدا لأعمال عنف شهدتها الجزيرة طوال ثلاثة عقود.

ومن المقرر أن يجري كليفرلي الإثنين زيارة إلى مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل للقاء أمينه العام ينس ستولتنبرج، وذلك في إطار استكمال التحضيرات لقمة يعقدها التحالف في فيلنيوس الأسبوع المقبل.