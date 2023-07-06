يونيو .. أكثر الأشهر حرا على الإطلاق في العالم

أفاد مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي أن العالم شهد أكثر أشهر حزيران (يونيو) حرا على الإطلاق مع ارتفاع حرارة المحطيات جراء التغير المناخي وظاهرة إل نينيو.

وأوضح المرصد في بيان أن الشهر الماضي "كان أكثر أشهر يونيو حرا مع ارتفاع بـ0,5 درجة مئوية فوق معدل 1991-2020 متجاوزا بكثير المستوى القياسي السابق العائد ليونيو 2019".

وبحسب ما ذكرت "الفرنسية"، تعد بيانات هذا المرصد من الأكثر استخداما وموثوقية في العالم إلى جانب الوكالة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي "نوا".

وأوضح المرصد أن درجات الحرارة بلغت مستويات قياسية في شمال غرب أوروبا في حين أن بعض مناطق كندا والولايات المتحدة والمكسيك وآسيا وشرق أستراليا "كانت أكثر حرا من المعدل الطبيعي" مشددا على حجم الفارق عن المعدلات الطبيعية.

في المقابل كان الطقس أكثر برودة من المعتاد في غرب أستراليا وغرب الولايات المتحدة وغرب روسيا.

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية البريطاني أن المملكة المتحدة شهدت هذا العام في يونيو 2023 الأشد حرارة على الإطلاق، سواء من حيث متوسط درجة الحرارة أو معدل درجة الحرارة القصوى.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في بيان إن "متوسط درجة الحرارة البالغ 15.8 درجة مئوية في يونيو 2023 في المملكة المتحدة هو الأعلى منذ 1884".

وأظهرت أرقام مؤقتة أن معدل درجة الحرارة في يونيو 2023 يزيد 0.9 درجة على الرقم القياسي البالغ 14.9 درجة مئوية وسجل في "يونيو" في 1940 و1976.

وأوضح مارك مكارثي مدير مركز المعلومات حول المناخ الوطني في الأرصاد الجوية البريطانية، "أنه رسميا أحر يونيو على الإطلاق في المملكة المتحدة".

ولفت مكارثي إلى أن أحر يوم في يونيو سجل حرارة 32.2 درجة مئوية.

وأضاف، "ما يثير الدهشة هو الدفء المستمر معظم الشهر، حيث راوحت درجات الحرارة بين منتصف الـ20 وأول الـ30 درجة مئوية". وأشار مكتب الأرصاد الجوية البريطانية إلى أن كلا من الدول الأربع التي تتشكل منها المملكة المتحدة، سجلت أيضا "أشد درجات الحرارة في يونيو على الإطلاق".