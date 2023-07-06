موجة بيع تضرب الأسهم الأمريكية وسط مخاوف رفع الفائدة

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت منخفضة اليوم وسط موجة بيع واسعة النطاق بعدما أظهرت بيانات قوة سوق العمل مما عزز عوائد السندات وأذكى المخاوف من أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بقوة على رفع أسعار الفائدة.

وبناء على بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 35.41 نقطة أو 0.80 بالمئة عند 4411.41 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 113.64 نقطة أو 0.82 بالمئة إلى 13678.01 نقطة، كما هبط المؤشر داو جونز الصناعي 370.90 نقطة أو 1.08 بالمئة إلى 33917.74 نقطة.