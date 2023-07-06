الأسهم الأمريكية تهبط مع تزايد مخاوف رفع الفائدة بعد بيانات سوق العمل

بدأت الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم منخفضة اليوم مع تزايد المخاوف من استمرار رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة لفترة أطول بعد بيانات أظهرت متانة سوق العمل وصدور محضر اجتماع مجلس الفيدرالي لشهر يونيو الذي مال إلى التشديد.

ووفقا لرويترز تراجع المؤشر داو جونز 117.25 نقطة أو 0.34 في المائة إلى 34171.39 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز بواقع 24.20 نقطة أو 0.54 في المائة إلى 4422.62 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك 138.49 نقطة أو بنسبة واحد في المائة إلى 13653.17 نقطة.