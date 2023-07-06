سريلانكا .. دخل الفرد شهريا 46 دولارا وعدد السكان 22 مليون والديون 46 مليار دولار

بينما توافد السريلانكيون على حفل شوارع مبتهج للاحتفال بعزل رئيسهم ، جلس المحاسب المتقاعد ميلتون بيريرا في منزله يفكر فيما إذا كانت عائلته تستطيع تناول الطعام في صباح اليوم التالي.

قبل الإطاحة به بشكل دراماتيكي العام الماضي ، تم إلقاء اللوم على الرئيس جوتابايا راجاباكسا في أزمة اقتصادية تسببت في نقص الغذاء والوقود وانقطاع التيار الكهربائي والتضخم الجامح في الدولة الجزيرة.

لكن بيريرا قال لوكالة فرانس برس في ذلك الوقت إنه مع خروج الزعيم الذي كان محبوبًا من منصبه ، فإن المصاعب التي عانت منها بلاده حتى تلك اللحظة ستزداد سوءًا.

بعد عام ، ومع وجود الملايين من مواطنيه يكافحون من أجل وضع ما يكفي من الطعام على المائدة ، يقول الرجل ( 75 عامًا) إن تنبؤاته أثبتت صحتها.

وصرح بيريرا داخل شقته الحكومية المتهدمة ، على مسافة قصيرة من موقع الاحتجاج على الواجهة البحرية حيث تم تنظيم الإطاحة براجاباكسا العام الماضي "في العام الماضي كانت لدينا أموال ، لكن لم يكن لدينا بضائع". الآن هناك سلع ، لكن ليس لدينا أموال".

منزله في جزيرة سليف - جيب للطبقة العاملة في كولومبو حيث كان البرتغاليون يؤويون العبيد الأفارقة خلال الفترة الاستعمارية - رطب من تسريب المياه. لم تأت السلطات البلدية لإصلاحه لأنه لم يعد لديهم المال للصيانة.

كان بيريرا يتنفس وهو يتحرك بحذر شديد حول مطبخه ، نتيجة الربو المزمن الذي يعاني منه. قبل الأزمة ، كانت المستشفيات العامة توفر الأدوية اللازمة لعلاج حالته مجانًا - وهو برنامج حكومي تم إلغاؤه الآن.

قبل شهرين ، تم إيقاف مدفوعات الرعاية الاجتماعية لبيريرا كجزء من تخفيضات الإنفاق الأخرى ، مما يعني أنه لم يعد قادرًا على تحمل تكلفة جهاز الاستنشاق لعلاج أعراضه. وتضاعفت فواتير المياه والكهرباء لعائلته بفضل إلغاء دعم المرافق الحكومية.

لقد أجبرت الأزمة الاقتصادية بيريرا وزوجته وطفليه وعائلاتهم الممتدة على تخطي وجبات الطعام بانتظام عندما زارت وكالة فرانس برس منزلهم لأول مرة.

بعد مرور عام ، أصبحت محلات السوبر ماركت مليئة مرة أخرى بأدوات المطبخ الأساسية التي اختفت من الرفوف خلال النقص المزمن في العام الماضي - لكن عائلة بيريرا لا تستطيع شرائها.

بوشبالاتا زوجة بيريرا قالت "لا نستطيع شراء اللحوم والسمك والبيض" بينما كان الزوجان يتناولان وجبة غير مزينة من الارز والعدس. "أنها مكلفة جدا."

تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار في نيسان (أبريل) 2022 حيث دخل اقتصادها في حالة من التدهور غير المسبوق في تاريخها كدولة مستقلة.

امتدت طوابير البنزين في محطات الضخ لأميال وقضى سائقو السيارات - الذين ماتوا العديد منهم في الطابور - أيامًا في انتظار تعبئة خزاناتهم.

لم يكن لدى العائلات غاز لطهي الطعام ، وانخفضت غلة المزارع بشكل كبير بسبب حظر استيراد الأسمدة ، وكانت المستشفيات خالية من الأدوية المنقذة للحياة.

توجت أشهر من الاحتجاجات الغاضبة باقتحام القصر الرئاسي في راجاباكسا في التاسع من تموز ( يوليو ) ، على مسافة قصيرة من منزل بيريرا ، حيث أُجبر ساكنه على العيش في منفى قصير ولكنه مهين.

رحيل راجاباكسا لم يُنهي المشاكل الاقتصادية في سريلانكا ، حيث بلغ التضخم ذروته عند 70 في المائة في أيلول ( سبتمبر). كما أن تقنين البنزين لا يزال ساري المفعول.

حصل خليفته رانيل ويكرمسينغي على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في آذار (مارس) من خلال الاتفاق على نظام تقشف صارم لسد الثقب الأسود للديون في البلاد.

وقال ويكريمسينغ في خطاب للأمة في شباط (فبراير) "العديد من القرارات التي اضطررت إلى اتخاذها منذ تولي الرئاسة لم تكن تحظى بشعبية." لكن بسبب هذه القرارات ، اليوم لن يموت أي مواطن في هذا البلد من الجفاف في طوابير النفط. لن تموت جوعا بدون الغاز أو الأسمدة."

لكن التخفيضات الحادة في الإنفاق الحكومي وبرامج الرعاية أدت إلى تفاقم المصاعب في جميع أنحاء البلاد.

وقال داناث فرناندو ، الرئيس التنفيذي لمركز أبحاث ومقره كولومبو ، إن أربعة ملايين سريلانكي إضافي سقطوا تحت خط الفقر منذ بدء الأزمة.

وقال "هذا يعني ان نحو سبعة ملايين شخص في بلد يبلغ تعداد سكانه 22 مليونا يكسبون اقل من 14 الف روبية (46 دولارا) في الشهر".

وقالت الأمم المتحدة في حزيران (يونيو) إن من بين هؤلاء ، ما يقرب من أربعة ملايين سريلانكي لا يملكون الوسائل لإطعام أنفسهم بشكل كاف.

وقال فرناندو إن الأرقام أظهرت تدهوراً حاداً في مستويات المعيشة في جميع أنحاء البلاد في العام الماضي مع عدم وجود أمل في حدوث انتعاش سريع.

وأضاف أنه ما لم تبدأ إجراءات التقشف تؤتي ثمارها ، فإن الجزيرة تخاطر بالعودة إلى الاضطرابات الاجتماعية المستمرة التي اندلعت العام الماضي. وقال فرناندو: "إذا فشلنا حقًا في نقل سريلانكا إلى مسار النمو في المستقبل ، فأنا لا أستبعد ذلك تمامًا".