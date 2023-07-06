ركود مبيعات التجزئة في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي

كشفت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو أظهرت ركودا للشهر الثاني على التوالي في مايو.

وظلت مبيعات التجزئة دون تغيير على أساس شهري في مايو، كما في أبريل.

وفي مارس، تراجعت المبيعات بواقع 0.4 في المائة. ومن ناحية أخرى، كان خبراء الاقتصاد قد توقعوا ارتفاع المبيعات بواقع 0.2 في المائة.

وتراجعت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ 0.5 في المائة، بينما ارتفعت عائدات المنتجات غير الغذائية بواقع 0.1 في المائة.

وانخفضت مبيعات وقود السيارات في المتاجر المتخصصة بواقع 0.3 في المائة.

وأظهرت البيانات أن المبيعات عبر الطلب بالبريد والإنترنت سجلت تراجعا شهريا بواقع 0.9 في المائة.

وعلى أساس سنوي، تراجعت عائدات التجزئة بمعدل مستقر بلغ 2.9 في المائة في مايو. وكان التراجع المتوقع 2.7 في المائة.

