العراق يتطلع لزيادة طاقة إنتاج النفط .. الحالي 4.43 مليون برميل يوميا

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني لوكالة أنباء الإمارات اليوم إن الطاقة الإنتاجية للنفط في العراق تبلغ حاليا 5.4 مليون برميل يوميا، وإن البلاد تهدف إلى تعزيزها.

وأضاف عبد الغني على هامش مؤتمر لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في فيينا أن العراق يتطلع ضمن خطط واعدة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى ستة ملايين برميل يوميا، وذلك من خلال عقود التراخيص المبرمة مع الشركات خلال المرحلة المقبلة.

وقال عبد الغني إن إنتاج العراق الحالي يبلغ 4.43 مليون برميل يوميا.