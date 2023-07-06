تركيا: نستهدف استعادة الانضباط المالي وخفض التضخم

قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن استعادة الانضباط المالي وسياسة الإيرادات المتوافقة مع هدف التضخم والإصلاحات الهيكلية من أجل تحقيق الاستقرار المالي الكلي الدائم، هي الركائز الثلاث للبرنامج الاقتصادي.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء اليوم عن شيمشك تأكيده في تغريدة له على موقع تويتر، على التشديد النقدي التدريجي، ووجود سياسة إيرادات تتماشى مع هدف التضخم لتقليصه إلى رقم فردي على المدى المتوسط.

وأشار وزير الخزانة والمالية التركي إلى ضرورة توفر إصلاحات هيكلية تساعد على ترسيخ الاستقرار المالي الكلي.