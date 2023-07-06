«نمو» تهبط 2.1 % بتداولات قيمتها 33 مليون ريال

فقدت السوق الموازية "نمو" 539 نقطة، ما يعادل 2.1 في المائة، لتغلق عند 24630 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 50 في المائة بنحو 32 مليونا إلى 33 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 65 في المائة بواقع 1.9 مليون لتبلغ مليون سهم متداول. أما الصفقات، فقد بلغت 3111 صفقة متراجعة 1352 صفقة بمقدار 30 في المائة.

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "فش فاش" بنحو 12 في المائة ليبلغ 18.70 ريال، يليه "غاز" بـ6 في المائة ليصل إلى 58 ريالا، وحل ثالثا سهم "الوطنية للبناء والتسويق" 5.5 في المائة، حيث أغلق عند 250 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الرعاية المستقبلية" بواقع 13 في المائة ليغلق عند 29.15 ريال، يليه "أقاسيم" بـ6.78 في المائة إلى 61.90 ريال، وحل ثالثا سهم "إنماء الروابي" بمقدار 4.88 في المائة مقفلا عند 19.50 ريال.

وكان الأعلى تداولا "جاهز" بنحو 6.2 مليون ريال، ثم "فش فاش" بقيمة 4.4 مليون ريال، وحل ثالثا "الرازي" بمبلغ 3.7 مليون ريال.