بريطانيا تبيع سندات حكومية بأعلى عائد منذ 2007

باعت بريطانيا سندات خزانة حكومية بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني (5.1 مليار دولار) بعد وصول العائد عليها إلى أعلى مستوى له منذ 16 عاما، وهو ما يؤكد اضطرار الحكومة لزيادة العائد على سنداتها حتى تجذب المستثمرين إليها، بعد بدء ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية منذ أكثر من عام.

وذكرت بلومبيرج أن العائد على السندات التي تستحق السداد عام 2025 كان 5.668 % وهو أعلى سعر للعائد على السندات البريطانية منذ طرح سندات مدتها 5 سنوات في يونيو2007 وأضافت أن هناك تحول زلزالي في زيادة تكلفة الاقتراض، بعد واحدة من أعنف دورات زيادة أسعار الفائدة في التاريخ حيث تكافح البنوك المركزية للسيطرة على التضخم. وتعاني بريطانيا بشكل خاص من ضغوط أسعار قوية حيث وصل معدل التضخم الأساسي إلى أكثر من 7 % وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 30 عاما.

ورفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة بنحو 5 نقاط مئوية منذ أواخر2021 ومازالت أسواق المال تراهن على زيادة الأسعار إلى 6.5 % بحلول مارس المقبل بنسبة واحد إلى اثنين، وهو ما يعني استمرار ضغوط العائد على السندات.

وفي أواخر الشهر الماضي حث رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، البريطانيين الذين يعانون من ضائقة مالية على "التزام الهدوء" بشأن رفع أسعار الفائد، حيث شدد على أنه "لا يوجد بديل آخر" للقضاء على التضخم.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة عشرة على التوالي، ورفعها هذه المرة بمقدار نصف نقطة مئوية من 4.5 إلى 5 %، في أكبر زيادة منذ فبراير الماضي.

ودفعت هذه الخطوة، التي فاجأت خبراء الاقتصاد، أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في حوالي 15 عاما، وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة أقل بمقدار 0.25 نقطة مئوية.