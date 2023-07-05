6 طلبات إفلاس لشركات كبرى في أمريكا الأسبوع الماضي

سجلت محاكم الإفلاس الأمريكية خلال الأسبوع الماضي ستة طلبات إفلاس كبيرة، في الوقت الذي وصلت فيه الديون المتعثرة إلى 9.6 مليار دولار.

وذكرت بلومبيرج أن طلبات الإفلاس الكبيرة الستة المسجلة في الأسبوع الماضي تشمل شركات لا تقل مديونيتها عن 50 مليون دولار ومنها شركة صناعة السيارات الكهربائية لوردستاون موتورز وشركة التمويل العقاري بير ستريت.

في الوقت نفسه، ارتفعت قيمة سندات الشركات المقومة بالدولار والديون المتعثرة للشركات المطروحة للتداول في الأمريكتين إلى 274.2 مليار دولار في الأسبوع المنتهي بزيادة نسبتها 3.63 % عن الأسبوع السابق حيث كانت 264.6 مليار دولار.