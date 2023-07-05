تفاعل إيجابي يطغى على الأسهم بعد التجزئة .. و10 شركات تتداول دون 5 ريالات

بلغ عدد الشركات المدرجة في السوقين الرئيسة والموازية، التي أصدرت إعلانا بتجزئة أسهمها، 43 شركة منها 37 شركة أعلنت ذلك خلال الربع الثاني فقط، وذلك بعد صدور نظام الشركات الجديد عن وزارة التجارة الذي فتح الباب أمام تخفيض القيمة الأسمية للأسهم دون عشرة ريالات.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، على أداء أسهم 28 شركة تداولت بالفعل بالأسعار الجديدة بعد التجزئة، يظهر ارتفاع أسهم 11 شركة في حين تراجعت أسهم 17 شركة، من التاريخ السابق لقرار التجزئة وحتى جلسة الأربعاء 5 تموز (يوليو) الجاري.

وراوحت المكاسب للشركات بين 1 و83 في المائة، أما الأسهم المتراجعة فسجلت انخفاضا بين 0.12 و13 في المائة.

وتكون تجزئة الأسهم من خلال خفض قيمة السهم وزيادة عدد الأسهم بالنسبة نفسها، حيث لا تتأثر القيمة السوقية للشركة لكن عدد أسهمها يصبح أكثر، ما يجعلها تبدو بقيمة أقل وكذلك قابلة للتداول بشكل أوسع.

وبعد قرار التجزئة، ارتفع عدد الشركات والصناديق التي تتداول أسهمها ووحداتها دون عشرة ريالات حتى خمسة ريالات، إذ تتداول عشر شركات أسهمها دون سعر خمسة ريالات، فيما تتداول 45 شركة وصندوق تتداول دون عشرة ريالات.

وكانت شركة "وطني للحديد والصلب" آخر الشركات المعلنة للتجزئة حتى إعداد التقرير، وذلك في الرابع من تموز (يوليو) الجاري.



الأكثر ارتفاعا في سعر السهم

زادت القيمة السوقية للشركات المرتفعة خلال الفترة بنحو 5.5 مليار ريال، لتصل إلى 83 مليار ريال تقريبا، مقارنة بنحو 77.4 مليار ريال قبل تطبيق التجزئة.

وجاءت أولا، "الرعاية المستقبلية" بأعلى ارتفاع في سعر السهم نسبته 83 في المائة، من 15.89 ريال إلى 29.15 ريال، يليها "برغرايززر" المدرجة في "نمو" بنحو 12 في المائة من 8.38 ريال إلى 9.39 ريال.

في المرتبة الثالثة، حلت "الكيميائية" بنمو 9 في المائة من 3.81 ريال إلى 4.17 ريال، ورابعا "المركز الكندي الطبي" بنسبة 7.39 في المائة من 5.55 ريال إلى 5.96 ريال للسهم.

فيما حلت شركة "ثوب الأصيل" خامسا، بنحو 6.79 في المائة من 5.3 ريال إلى 5.66 ريال. وبذلك تكون القيمة السوقية للشركات الخمس قد نمت بنسبة 58 في المائة، ليبلغ إجمالي قيمتها 17.4 مليار ريال.



الأكبر تراجعا في سعر السهم

تراجعت 17 شركة مع تطبيق إجراءات التجزئة، فيما راوحت معدلات التراجع بين 0.12 و13 في المائة.

وسجلت شركتا الدولية للموارد البشرية والكثيري القابضة، أكبر تراجع بنهاية جلسة الخامس من تموز (يوليو)، بنسبة 13 في المائة لكل منهما، وذلك من 3.24 و3.55 ريال إلى 2.82 و3.09 ريال على التوالي.

بعدهما جاءت شركة كير الدولية بتراجع 11 في المائة من 5.84 ريال إلى 5.2 ريال للسهم، كما تراجعت بنان العقارية 10 في المائة من 6.6 ريال إلى 5.96 ريال.

في الترتيب الخامس، حلت شركة صدر بانخفاض 7 في المائة من 4.27 ريال إلى 3.95 ريال للسهم.



وحدة التقارير الاقتصادية