تأسيس شركات النصر والاهلي والهلال والاتحاد برأسمال 100 مليون ريال .. واعتماد إداراتها

أعلنت إدارات أندية الاتحاد والاهلي والنصر والهلال، عن أعضاء مجالس إدارات شركاتها بوجود سيدة واحدة فقط، وذلك بعد موافقة وزارة التجارة تأسيس الشركات الأربعة كمساهمة مقفلة لممارسة جميع الأنشطة التجارية برأس مال 100 مليون ريال.

مجلس إدارة شركة النصر

مسلي آل معمر رئيسا وعبدالعزيز العمران عضوا عن المؤسسة غير الربحية، و 5 مرشحين من صندوق الاستثمارات العامة : أنس آل الشيخ، وحمود الرميان، ورائد اسماعيل، وسلطان الدغيثر، ومرام الجهني.

مجلس إدارة شركة الأهلي

خالد الغامدي رئيسا، وخالد الهندي عضوا عن المؤسسة غير الربحية، و 5 مرشحين من صندوق الاستثمارات العامة : أسامه شاكر، وأيمن الراشد، وعبدالعزيز العنقري، ومحمد بن لادن، ومهند البليهد.

مجلس إدارة شركة الهلال

فهد بن نافل رئيسا، وسليمان القحطاني عضوا عن المؤسسة غير الربحية، و 5 مرشحين من صندوق الاستثمارات العامة : عبدالله العبدالجبار، وعبدالمجيد الحقباني، وفهد ابوحيمد، وفهد الحقباني، وياسر الداود

مجلس إدارة شركة الاتحاد

أنمار الحائلي رئيسا، وأحمد كعكي عضوا عن المؤسسة غير الربحية، و 5 مرشحين من صندوق الاستثمارات العامة : بدر أحمد، وخالد تميرك، وصهيب جمجوم، وعبدالله السالم، وفارس الحجيلان.