الأسهم اليابانية تتراجع وسط جني أرباح

هبط مؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق اليوم لليوم الثاني على التوالي وسط جني المستثمرين لأرباح جاءت إثر موجة ارتفاعات شهدتها السوق في الآونة الأخيرة.

وضغط سهم فاست ريتيلينج على المؤشر بعد أن أعلنت الشركة المالكة لعلامة يونيكلو التجارية تسجيل تراجع في المبيعات الشهرية.

وتراجع نيكاي 0.25 في المائة ليغلق عند 33338.70 لكنه عوض بذلك أغلب خسائره التي كانت قد وصلت إلى 1 في المائة في وقت سابق من الجلسة.

وأنهى مؤشر توبكس الأوسع نطاقا الجلسة عند مستوى مستقر تقريبا ولم ينخفض إلا بنسبة طفيفة بلغت 0.01 في المائة مسجلا 2306.03 نقطة.

وهبط سهم فاست ريتيلينج 2.54 في المائة مما شكل أكبر ضغط على نيكاي بعد أن أعلنت الشركة تراجعا نسبته 3.4 في المائة في مبيعات يونيو.

ونزل سهم شركة هويا للعدسات اللاصقة 2.86 في المائة ليصبح بذلك أكبر الخاسرين على نيكاي.

وتراجع سهم طوكيو إلكترون المصنعة للرقائق 0.35 في المائة وتيرومو المصنعة للمعدات الطبية 1.61 في المائة.

لكن سهم دايتشي سانكيو صعد 6.82 في المائة ليصبح أكبر الرابحين على نيكاي بعد أن هوى 15 في المائة في الجلسة السابقة.

وارتفع قطاع شركات الأدوية 1.78 في المائة مع تسجيل سوميتومو فارما قفزة بلغت 3.5 في المائة.

وارتفع سهم شركة كاواساكي كيسين كايشا للشحن 5.58 في المائة مما رفع قطاع الشحن بالكامل ليكون أفضل القطاعات أداء في بورصة طوكيو من بين 33 قطاعا فرعيا.