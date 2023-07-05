100 مليار ريال حجم الناتج الزراعي السعودي خلال 2022 .. الأعلى في تاريخ القطاع

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن القطاع الزراعي في المملكة شهد نموا في الاستثمارات الزراعية وحقق تطورا ملحوظا انعكس على قيمة الناتج المحلي الزراعي ليصل إلى 100 مليار ريال في 2022، مسجلا أعلى إسهام في تاريخه، كما حققت المملكة نسبا عالية من الاكتفاء الذاتي في عديد من المحاصيل الزراعية، خاصة التي تعتمد على التقنيات الحديثة، لاعتمادها على الإدارة المتكاملة للمياه، التي أسهمت في خفض الاستهلاك الزراعي من 86 في المائة إلى أقل من 70 في المائة.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها المهندس منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، أمس في الدورة الـ43 للمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، لمناقشة قضايا الأغذية والزراعة في ظل تحديات شح المياه وإداراتها المتكاملة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي والدعم الشامل لإنتاج غذائي يتسم بالمرونة والفاعلية.

وقال المهندس منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة: إن المملكة اعتمدت عديدا من الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية، ولدى المملكة عدة استراتيجيات مهمة في هذا الشأن، كما تبنى صندوق التنمية الزراعي سياسات إقراض تعتمد على دعم التقنيات الحديثة، بإقراض يتجاوز 70 في المائة من التكاليف الرأسمالية للمشاريع الزراعية، مؤكدا أن نسبة الإقراض قفزت من 500 مليون ريال في 2015، لتصل إلى سبعة مليارات ريال في 2022.

وأكد المشيطي، استمرار دعم المملكة جهود منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، لتحقيق الأمن المائي الغذائي ومكافحة الجوع والفقر على المستويات كافة المحلية والإقليمية والدولية، مضيفا أن المملكة تولي مكونات النظم الزراعية والغذائية والقضايا المتعلقة بها أهمية بالغة في سياساتها واستراتيجياتها الوطنية، وتؤمن من واقع مسؤولياتها وعضويتها في المنظمة بأهمية العمل بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الأهلية الإقليمية والدولية، لتعزيز البحث في هذه المجالات واستخدام التقنيات المتطورة، لتذليل العقبات والصعاب وتحقيق أهدافنا المشتركة.

كما التقى المهندس المشيطي على هامش المؤتمر، الدكتور ألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وناقش خلال اللقاء أوجه التعاون المشتركة بين المملكة والصندوق، وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين وفق رؤية المملكة 2030.