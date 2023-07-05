«نمو» تتراجع 553 نقطة بتداولات قيمتها 66 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" 553 نقطة، ما يعادل 2.1 في المائة لتغلق عند 25169 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 93 في المائة بنحو 32 مليونا إلى 66 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 73 في المائة بواقع 1.3 مليون لتبلغ 2.9 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 4463 صفقة مرتفعة 1171 صفقة بمقدار 35 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الرازي" بنحو 11 في المائة ليبلغ 68.30 ريال، يليه "حديد وطني" بـ7.7 في المائة ليصل إلى 37.80 ريال، وحل ثالثا سهم "المركز الكندي الطبي" 6.8 في المائة، حيث أغلق عند 5.95 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "موبي للصناعة" بواقع 19 في المائة ليغلق عند 7.16 ريال، يليه "الرعاية المستقبلية" بـ11.8 في المائة إلى 33.60 ريال، وحل ثالثا سهم "الواحة ريت" بمقدار 7 في المائة مقفلا عند 13 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "الرازي" بنحو 26 مليون ريال، ثم "المركز الكندي الطبي" بقيمة ستة ملايين ريال، وحل ثالثا "الصناعات الجيرية" بمبلغ 4.4 مليون ريال.