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أحداث في صور

سريلانكا .. دولة محملة بعبء الديون

سريلانكا .. دولة محملة بعبء الديون

"الاقتصادية" من الرياض

عامل يسحب عربة يد محملة على طول أحد الشوارع في سوق الجملة في كولومبو، وأحدثت بورصة سريلانكا الهابطة المفلسة تحولا دراماتيكيا في اليوم الأول للتداول منذ أن كشفت الحكومة عن خطة لإعادة هيكلة ديونها الضخمة. "الفرنسية"

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سمات

ديون سيرلانكا هيكلة ديون سيرلانكا سيرلانكا

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