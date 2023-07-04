سريلانكا .. دولة محملة بعبء الديون

عامل يسحب عربة يد محملة على طول أحد الشوارع في سوق الجملة في كولومبو، وأحدثت بورصة سريلانكا الهابطة المفلسة تحولا دراماتيكيا في اليوم الأول للتداول منذ أن كشفت الحكومة عن خطة لإعادة هيكلة ديونها الضخمة. "الفرنسية"