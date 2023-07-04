أول مستوطنة شمسية في منطقة الرور الألمانية

ألواح شمسية على أسطح في مدينة غيلسنكيرشن غرب ألمانيا، كأول مستوطنة شمسية في منطقة الرور، وقد تم بناؤها مع 71 منزلاً من قبل مطورين مختلفين كجزء من برنامج التمويل "50 مستوطنة شمسية في شمال الراين وستفاليا". "الفرنسية"