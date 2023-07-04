روسيا ترفض تنازل الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق الحبوب الأوكرانية المهدد

لم تعد روسيا ترى أي أساس لمواصلة الاتفاق الذي يسمح بشحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، حتى بعد تقديم الاتحاد الأوروبي تنازل.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في موسكو اليوم إن مقترح الاتحاد الأوروبي لإنشاء فرع مصرفى تابع للبنك الزراعي الروسي المملوك للدولة لتولي المعاملات المالية هو "خطة غير قابلة للتنفيذ"، بحسب "الألمانية".

وقالت إن إقامة مثل هذا الفرع المصرفى وربطه بشبكة الاتصالات البنكية العالمية "سويفت" سيستغرق عدة أشهر.

وينتهي العمل باتفاق الحبوب، وهو أيضا مهم لمكافحة الجوع في أجزاء أخرى من العالم، في 17 يوليو الجاري.

وطالبت روسيا برفع العقوبات عن بنكها الزراعي لتمديد الاتفاق. إلا أن هذا، يتطلب موافقة دول الاتحاد الأوروبي، وهو أمر لا يمكن تقبله، لذلك كان تأسيس مصرف فرعى تابع له يعتبر وسيلة للخروج من هذا المأزق.