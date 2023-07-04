إسبانيا: تراجع البطالة إلى أدنى مستوى منذ 2008

أظهرت بيانات وزارة العمل في إسبانيا اليوم تراجع معدل البطالة خلال يونيو الماضي ليصل لأدنى مستوى منذ 2008.

وبلغ عدد العاطلين المسجلين 2.68 مليون شخص في يونيو الماضي، فيما يعد أدنى مستوى منذ الـ15 عاما الماضية. وتراجع عدد العاطلين خلال الـ12 شهرا الماضي بواقع 200 ألف شخص.

وتراجع عدد العاطلين بواقع 50 ألفا و268 شخص، أو 1.84 في المائة مقارنة بمايو الماضي. وقالت الوزارة إن التحسن المستمر في سوق العمل على مدار الـ14 شهرا الماضيين أدى لتراجع عدد العاطلين إلى أقل من ثلاثة ملايين شخص.

وسجلت جميع القطاعات ما عدا الزراعة تراجعا في معدلات البطالة.