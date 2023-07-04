تباطؤ تضخم الاقتصادات المتقدمة إلى أدنى مستوى منذ 2021

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم تباطؤ التضخم لدى جميع الاقتصادات المتقدمة في الوقت الحالي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021، على الرغم من أن نمو الأسعار الأساسية يظهر قوة أكبر بعض الشيء.

وأفادت "بلومبيرج" بانخفاض المقياس الرئيس للمجموعة التي تشمل الدول الغنية حول العالم ليصل إلى 6.5 في المائة في مايو، بينما بلغ المؤشر الأساسي المزعوم الذي يستبعد الغذاء والطاقة 6.9 في المائة.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن جميع أعضاء المجموعة شهدوا تباطؤ معدلات التضخم، باستثناء هولندا والنرويج والمملكة المتحدة.