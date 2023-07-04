الرئيس الصيني: سنواصل طريق العولمة الاقتصادية ومعارضة الحمائية والعقوبات الأحادية

أعرب شي جينبينج الرئيس الصيني عن معارضته الحمائية في العلاقات الاقتصادية الدولية، وذلك في كلمة أمام قمة افتراضية لمنظمة شنغهاي للتعاون.

وتعهد الرئيس وفقا لفرانس برس أن تواصل الصين المضي في الطريق الصحيح للعولمة الاقتصادية، ومعارضة الحمائية والعقوبات الأحادية وتوسيع مفاهيم الأمن القومي، في ما يبدو إشارة ضمنية إلى إجراءات تقييدية اتخذتها واشنطن حيال بكين في مجالات تجارية أبرزها التقنيات الحديثة.

وحذر الرئيس الصيني دول المنظمة من الثورات الملونة ومن حرب باردة جديدة.

وقال شي جينبينج: "علينا أن نكون يقظين للغاية حيال إثارة القوى الخارجية حربا باردة جديدة وخلق مواجهة في المنطقة، وأن نعارض بحزم تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وإثارة ثورة ملونة لأي سبب كان".