مصر وتركيا ترفعان التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفراء

قالت وزارة الخارجية التركية اليوم إن تركيا ومصر رفعتا التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء ووافقتا على تبادل سفيرين.

وذكرت أن البلدين رفعتا مستوى العلاقات بينهما تماشيا مع اتفاق بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي.

وقالت الوزارة في بيان إن تركيا عينت صالح موتلو شن سفيرا لها في القاهرة بينما عينت مصر بدورها عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة.