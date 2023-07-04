استقرار الأسهم الأوروبية وتراجع قطاع المناجم

استقرت الأسهم الأوروبية اليوم إذ دفعت حالة الغموض التي تكتنف مسار أسعار الفائدة العالمية المستثمرين إلى توخي الحذر، بينما تراجعت أسهم قطاع المناجم بسبب مخاوف من ضعف الطلب من الصين.

وبحسب "رويترز" استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 461.17 نقطة في وقت ينصب فيه تركيز المستثمرين على تقييم دلالات التشديد النقدي من البنوك المركزية والبيانات التي تشير إلى تباطؤ النمو العالمي.

وهبط مؤشر قطاع المناجم 0.3 في المائة مع تراجع أسعار المعادن بسبب مخاوف مرتبطة بتوقعات الطلب من الصين بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة، لكن ارتفاعا 0.5 في المائة في أسهم البنوك أبقى الخسائر محدودة.

ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة مع توقف معظم الأنشطة في وول ستريت بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

وصعد سهم فاكر الألمانية للكيماويات 2.7 في المائة ليتصدر المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بعد أن رفع بنك إتش إس بي سي تصنيف الشركة.