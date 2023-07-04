النفط يرتفع وسط تقييم السوق لتخفيضات الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط اليوم في ظل تقييم الأسواق لتأثير تخفيضات للإمدادات في أغسطس في مقابل توقعات ضبابية للاقتصاد العالمي.

وبحسب "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.46 في المائة إلى 74.99 دولار للبرميل. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.12 دولار للبرميل 0.47 في المائة.

والأسواق الأمريكية مغلقة اليوم الثلاثاء بسبب عطلة في البلاد. وسجل خاما القياس تراجعا بلغ 1 في المائة عند التسوية في الجلسة السابقة.

وأعلنت السعودية أمس أنها ستمدد خفضها الطوعي للإنتاج البالغ مليون برميل يوميا إلى أغسطس.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس أيضا إن روسيا ستخفض صادراتها النفطية 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.

وتصل التخفيضات إلى 1.5 في المائة من الإمدادات العالمية وترفع إجمالي تعهدات خفض الإنتاج من منتجي أوبك+ إلى 5.16 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تكون مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو للأسبوع الثالث على التوالي. وستنشر بيانات حول المخزونات غدا الأربعاء وبيانات رسمية يوم الخميس، وتأجل النشر ليوم واحد بسبب العطلة في الولايات المتحدة.

وبشكل عام جاءت توقعات المحللين المستقبلية متباينة بعد أن أظهرت عمليات مسح تباطؤ نشاط المصانع على المستوى العالمي بسبب تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا، كما تراجع التصنيع في الولايات المتحدة بشكل أكبر في يونيو ليصل إلى مستويات سجلت آخر مرة أثناء الموجة الأولى لوباء كورونا.