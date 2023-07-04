بسبب جني الأرباح .. الأسهم اليابانية تتخلى عن أعلى مستوياتها في 33 عاما

انخفض مؤشر نيكاي الياباني اليوم وتخلى عن أعلى مستوى له في 33 عاما المسجل في الجلسة السابقة بسبب جني المستثمرين للأرباح، كما ساهمت عطلة السوق في الولايات المتحدة في زيادة حذر المتعاملين.

وأغلق المؤشر منخفضا 0.98 في المائة عند 33422.52 نقطة بعدما أغلق عند 33753.33 نقطة أمس الاثنين، وهو أعلى إغلاق منذ مارس 1990.

ومن بين 225 سهما، تراجع 150 سهما وارتفع 73 سهما واستقر اثنان فقط.

وانخفضت كل المؤشرات الفرعية تقريبا ما عدا مؤشر شركات الخدمات المالية الذي ارتفع 1.69 في المائة.

وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.62 في المائة إلى 2306.37 نقطة.