أدنى مستوى لأسعار الذرة منذ 30 شهرا بعد تقرير أمريكي مفاجئ

تراجعت أسعار الذرة إلى أدنى مستوياتها في نحو 30 شهرا، بينما واصلت أسعار فول الصويا مكاسبها بعد تقرير مفاجئ صادر من الحكومة الأمريكية عزز المساحة المزورعة من الذرة، في أكبر دولة منتجة لها في العالم إلى مستوى أعلى بكثير من توقعات السوق. وقالت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس: إن العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو هوت بنسبة 6.4 في المائة الجمعة الماضي، وانخفضت في البداية بشكل أكبر أمس إلى أدنى مستوى لها منذ مطلع كانون الثاني (يناير) 2021 قبل أن تتعافى.

وقفزت أسعار فول الصويا بنسبة 6.1 في المائة الجمعة، وواصلت ارتفاعها بأكثر من 2 في المائة أمس.

وقفز زيت الصويا بنسبة 7.3 في المائة الجمعة، ما أدى إلى حدوث قفزة بسعر زيت النخيل في كوالالمبور. وأحدث التقرير الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية الجمعة صدمة في الأسواق.

وأظهرت البيانات أن المساحة المزروعة من فول الصويا بلغت 83.5 مليون هكتار بدءا من الأول من حزيران (يونيو)، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تدور حول 87.7 مليون هكتار.

وإجمالا، تراجعت المساحة المزورعة من فول الصويا بنسبة 5 في المائة عما كانت عليه قبل عام، لتسجل أدنى مستوى منذ 2020.

وبلغت المساحة المزروعة من الذرة 94.1 مليون هكتار بزيادة نسبتها 6 في المائة عما كانت عليه قبل عام، وتتجاوز التوقعات التي كانت تدور حول 91.9 مليون هكتار. يشار إلى أن البرازيل في طريقها لتصبح أكبر مصدر للذرة في العالم، حيث تحول إلى أهم محصول في البرازيل منذ عقد، متقدما على الحصاد التقليدي في بداية العام. وبفضله، سيسجل إنتاج الذرة البرازيلي هذا العام رقما قياسيا جديدا.

وبذلك، ستصبح البرازيل أكبر مصدر للذرة في العالم متقدمة على الولايات المتحدة، لتحتل بذلك مركزا كانت قد وصلت إليه مرة واحدة فقط في 2013. ومن المتوقع أن يصل إنتاج البرازيل من الذرة إلى 124.9 مليون طن، أي: زيادة بنسبة 10.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي، منها 76.3 في المائة خلال الحصاد الثاني، وفقا لآخر تقرير صادر عن الشركة الوطنية للإمداد "كوناب".

ويأتي ذلك رغم "التأخير في حصاد فول الصويا" بسبب "الأمطار الغزيرة" في ولاية ماتو جروسو، المنتج الرئيس لفول الصويا والذرة في البلاد، حيث الشتاء المعتدل يسمح بحصاد ثان.