ارتفاع وول ستريت عند الإغلاق بدعم من صعود أسهم تسلا والبنوك

حققت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مكاسب طفيفة عند الإغلاق في جلسة مختصرة اليوم بسبب عطلة، بعد أن تلقت دعما من ارتفاع أسهم تسلا والبنوك.

وقفز سهم تسلا 6.9 بالمئة مع إعلان شركة تصنيع السيارات الكهربائية أنها سلمت عددا قياسيا من السيارات في الربع الثاني من العام.

وارتفعت أسهم البنوك الكبرى، فزاد سهم ويلز فارجو 1.7 بالمئة، وصعد سهم سيتي جروب 1.5 بالمئة، وربح مؤشر البنوك المدرج على ستاندرد اند بورز 1.5 بالمئة عند الإغلاق.

وزاد داو جونز الصناعي 10.87 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 34418.47 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.21 نقطة، أو 0.12 بالمئة، إلى 4455.59 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 28.85 نقطة، أو 0.21 بالمئة، إلى 13816.77 نقطة.