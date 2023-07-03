مؤشر ناسداك يصعد مع قفزة أسهم «تسلا» .. و«الأوروبية» تتخلى عن مكاسبها

صعد مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا عند الافتتاح أمس، مواصلا مكاسبه التي حققها في النصف الأول من العام، وذلك بدفعة من قفزة في سهم "تسلا" التي أعلنت تسليم عدد قياسي من السيارات في الربع الثاني.

لكن مؤشر داو جونز الصناعي تراجع 73.82 نقطة أو 0.11 في المائة إلى 34369.78 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.10 نقطة إلى 4450.48 نقطة، في حين زاد مؤشر ناسداك المجمع 10.78 نقطة بنحو 0.08 في المائة إلى 13798.70 نقطة.

من جهة أخرى، تخلت الأسهم الأوروبية عن مكاسبها وانخفضت عند الإغلاق أمس، وقاد سهم شركة أسترازينيكا تراجع أسهم قطاع الرعاية الصحية ليغطي على مكاسب سهم شركة جنرالي وأسهم شركات التعدين التي تلقت دعما من آمال تعزيز الصين سياسات التحفيز الاقتصادي.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بعد ارتفاعه في وقت سابق 0.4 في المائة، ليبدأ اليوم الأول من النصف الثاني من العام على تراجع.

وهوى سهم شركة الأدوية البريطانية "أسترازينيكا" 8 في المائة مسجلا أسوأ أداء يومي له منذ آذار (مارس) 2020 بعد أن شكك محللون في جدوى دواء تجريبي لعلاج سرطان الرئة من إنتاج الشركة.

وتراجع مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوسع نطاقا 2 في المائة ليقود انخفاض القطاعات الأخرى.

وكانت أسهم شركات التعدين أكبر الرابحين وارتفعت 2.2 في المائة مع زيادة أسعار معظم المعادن، على أمل أن تقدم الحكومة الصينية حزمة تحفيز اقتصادي أقوى بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نشاط المصانع في العملاق الآسيوي في حزيران (يونيو).

وفي آسيا، أغلق مؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في 33 عاما أمس، مع تصدر أسهم شركات صناعة الآلات للمكاسب، فيما أشار مسح ربع سنوي للبنك المركزي إلى تعافي أنشطة الشركات.

وارتفع مؤشر نيكاي 1.7 في المائة إلى 33753.33 نقطة، وهو أعلى مستوى عند الإغلاق منذ آذار (مارس) 1990. كما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.41 في المائة إلى 2320.81 نقطة.

وأظهر مسح "تانكان" ربع السنوي للبنك المركزي (بنك اليابان) تحسن معنويات الأعمال في الربع الثاني، إذ توقعت الشركات زيادة الإنفاق الرأسمالي، وأن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لبنك اليابان عند 2 في المائة لمدة خمسة أعوام مقبلة.

وقفز مؤشر شركات صناعة الآلات 3.23 في المائة ليسجل الأداء الأفضل بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية. وصعد سهم شركة دايكن إندستريز لصناعة أجهزة تكييف الهواء 6.75 في المائة وسهم شركة كوماتسو، ثاني أكبر صانعي آلات البناء في العالم، 2.01 في المائة.

كما ارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ قفز سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 3.94 في المائة، وسهم صانعة معدات اختبار الرقائق "أدفانتست" 5.93 في المائة.

وقفز سهم زد "هولدنجز" التي تدير شركة الإنترنت "ياهو اليابان" 5.25 في المائة.

وفي الوقت نفسه، تراجع سهم "تاكاشيمايا" لإدارة المراكز التجارية 1.34 في المائة، ليصبح الأسوأ أداء على مؤشر نيكاي. وكذلك انخفض سهم نظيرتها "جيه. فرونت ريتيلنج" 0.76 في المائة.