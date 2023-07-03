الأسهم السعودية تتجاوز مستويات 11500 نقطة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

استعادت الأسهم السعودية أعلى مستوياتها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) لتغلق عند 11545 نقطة بمكاسب 51 نقطة بنحو 0.45 في المائة، بينما أنهى مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية جلسة أمس عند 1521 نقطة بمكاسب خمس نقاط ما يعادل 0.37 في المائة، ليظهر مساهمة أكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة في ربحية المؤشر العام. وجاء أكثر المكاسب في نهاية الجلسة، بينما تعرضت السوق لضغوط بيعية في مطلع الجلسة أفقدت المؤشر 0.26 في المائة. ولا تزال السوق في منطقة مقاومة حتى 11570 نقطة، قدرة السوق على تجاوزها تعكس مدى قوة الشراء والزخم الإيجابي، بينما الدعم عند 11460 نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11508 نقاط، وسجل أدنى نقطة عند 11463 فاقدا 0.26 في المائة، بينما الأعلى عند 11545 نقطة التي أغلق عندها في نهاية الجلسة رابحا 51 نقطة بنحو 0.45 في المائة. وارتفعت السيولة 56 في المائة بواقع 2.5 مليار، لتصل إلى 7.1 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 46 في المائة بنحو 84 مليونا إلى 265 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 52 في المائة لتصل إلى 510 آلاف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الخدمات الاستهلاكية" بواقع 2.3 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنحو 1.28 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" 0.52 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "الأدوية" بنحو 9.9 في المائة، ثم "التأمين" بـ3.7 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" 2.2 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 15 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "البنوك" 11 في المائة ما يمثل 812 مليون ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" 9 في المائة بنحو 678 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الدوائية" بنحو 9.99 في المائة ليبلغ 42.40 ريال، يليه "جمجوم فارما" بـ9.96 في المائة ليصل إلى 108.20 ريال، وحل ثالثا سهم "أسترا الصناعية" 9.43 في المائة، حيث أغلق عند 94 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "مجموعة الحكير" بواقع 6.01 في المائة ليغلق عند 2.50 ريال، يليه "أمريكانا" بـ5.62 في المائة إلى 4.03 ريال، وحل ثالثا سهم "الجزيرة ريت" بمقدار 5.51 في المائة ليقفل عند 19.20 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "المطاحن الأولى" بقيمة 462 مليون ريال، يليه "الموارد" بنحو 366 مليون ريال، وحل ثالثا "جمجوم فارما" بـ269 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية