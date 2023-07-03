الصين تزيد احتياطياتها من معدن الكوبالت .. الأسعار تراجعت 60 % منذ مايو 2022

قررت الصين زيادة احتياطياتها من معدن الكوبالت المستخدم في كثير من الصناعات بدءا من بطاريات السيارات الكهربائية حتى الصناعات الجوية للاستفادة من تراجع أسعاره العالمية.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن الإدارة الوطنية للغذاء والاحتياطيات الاستراتيجية المعنية بإدارة احتياطيات الصين من السلع الاستراتيجية والأساسية قد تشتري ما يصل إلى 2000 طن من الكوبالت.

وقالت المصادر إن الإدارة دعت ثلاث شركات تعدين محلية وشركة تجارية مملوكة للدولة للاجتماع في الأسبوع الماضي لمناقشة خطة الشراء المحتملة. ومن المحتمل تنفيذ خطة الشراء خلال النصف الثاني من العام الحالي إذا قبلت الإدارة عروض البيع.

وتراجعت أسعار الكوبالت في الأسواق العالمية بأكثر من 60 في المائة منذ أيار (مايو) من العام الماضي، نتيجة زيادة الإنتاج في الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا. وسجلت السوق العالمية فائضا في الإمدادات قدره 30 ألف طن خلال العام الحالي، ويمكن أن يزداد الفائض في العام المقبل بحسب شركة ريستاد إنيرجي للاستشارات.

وتعتمد شركات التعدين الصينية، التي تسيطر على نشاط معالجة الكوبالت، بشدة على الخام المستورد من مناجم الكونغو الديمقراطية، رغم ظهور إندونيسيا بسرعة كمصدر مهم للمعدن. في الوقت نفسه فإن تصاعد أعمال العنف في شرق الكونغو الديمقراطية يمكن أن يؤدي إلى تزايد الاضطرابات في البلاد التي تستعد للانتخابات في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بحسب تحذير مجموعة خبراء من الأمم المتحدة في الشهر الماضي.

ويمثل تراجع أسعار الكوبالت فرصة جيدة لشركات صناعة السيارات والبطاريات، في حين تحاول بعض الشركات الاستغناء عن استخدام الكوبالت في بطارياتها بسبب مخاوف أخلاقية تتعلق بظروف الإنتاج في الكونغو بعد أن أدى ارتفاع الأسعار إلى تصاعد أعمال العنف والاضطرابات في الدولة الإفريقية.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التجارة والإدارة العامة للجمارك في الصين أن الحكومة ستفرض قيودا على صادرات معدني الجاليوم والجرمانيوم المستخدمين في صناعة الرقائق الإلكترونية بدءا من أول آب (أغسطس) المقبل بدعوى حماية الأمن القومي والمصالح القومية للصين.

وقالت الوزارة في بيان إن الشركات الراغبة في تصدير هذه المعادن والمواد المرتبطة بها ستحتاج الحصول على تصريح مسبق من الحكومة.

وتعد الصين منتجا رئيسا لـ20 مادة خام أساسية بما في ذلك الجاليوم والجرمانيوم وما يعرف باسم معادن الأرض النادرة المستخدمة في كثير من الصناعات الحيوية بدءا من الإلكترونيات حتى مركبات الفضاء.

وتمتلك الصين نحو 36 في المائة فقط من احتياطيات عناصر الأرض النادرة المعروفة في العالم، لكن من خلال استراتيجية مدروسة ومنهجية، تسيطر بكين الآن على أكثر من 70 في المائة من قدرة الاستخراج في العالم. والأهم من ذلك أن الصين تسيطر على ما يقرب من 90 في المائة من قدرة معالجة هذه العناصر في العالم.

وتثير القيود التي تفرضها الصين على تصدير هذه المعادن استياء الدول الغربية التي بدأت في الأعوام الأخيرة التحرك لتقليل الاعتماد على استيراد المعادن الصينية.

إلى ذلك، تجهز الحكومة الصينية خططا لضم صناعة الصلب المحلية إلى السوق الوطنية للانبعاثات الكربونية، في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة استيراد على الانبعاثات الكربونية.