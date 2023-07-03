بعد عقد من انضمامها للاتحاد الأوروبي .. كرواتيا تواجه معوقات اقتصادية واستنزافا سكانيا

انضمت كرواتيا للاتحاد الأوروبي قبل عقد من الزمان، لتصبح العضو الـ28 في التكتل قبل خروج بريطانيا من التكتل. وأنجزت البلاد أهدافها الاستراتيجية، لكن العضوية أدت إلى استنزاف سكاني، وفي الوقت نفسه تقبع الدول المجاورة لكرواتيا داخل قاعة الانتظار.

وبعد عشرة أعوام من الترقب، جاء انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من تموز (يوليو) 2013، ليمثل أحد أهم الأحداث في تاريخ البلاد.

ورغم ذلك، ربما يظل انضمام كرواتيا خطوة أخيرة في توسيع الاتحاد الأوروبي لأعوام عديدة، حيث لم تقترب أي من الدول المرشحة لعضوية التكتل من الانضمام الفعلي. واستغرقت مفاوضات انضمام كرواتيا نحو خمسة أعوام وتسعة أشهر، أي أكثر من أي دولة عضو أخرى.

يشار إلى أن كرواتيا تقدمت بطلب للانضمام للاتحاد الأوروبي في 21 شباط (فبراير) عام 2003، وبدأت المفاوضات بالفعل في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) عام 2005. وأغلق الفصل الأخير من التفاوض في 30 حزيران (يونيو) 2011.

حققت كرواتيا كثيرا من أهدافها بعد عشرة أعوام من عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وبينها الانضمام إلى منطقة شينجن للتنقل الحر، ولمنطقة اليورو، إلى جانب تولي الرئاسة الدورية للتكتل خلال النصف الأول من عام 2020. كما دعمت بروكسل كرواتيا لربط منطقة تقع في أقصى جنوب البلاد بمشروع إقامة جسر بيلجيشاك. ومع هذا التقدم الكبير تستمر المعوقات الاقتصادية أمام كرواتيا.

وحققت كرواتيا نتائج مالية طيبة، في ظل تراجع معدل الدين العام. كما تتوقع الحكومة انخفاض ديونها العام المقبل إلى ما يقل عن سقف الديون الذي وضعه الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء، وهو 60 في المائة، بحسب "الألمانية".

ورغم ذلك، قبل دخول كرواتيا الاتحاد الأوروبي، سقط اقتصاد البلاد في براثن الركود، لمدة ستة أعوام. ووصل التراجع في إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من 2009 حتى 2014 إلى 12.6 في المائة. ولم يتجاوز إجمالي الناتج المحلي مستواه عام 2008 سوى عام 2019. وهناك مشكلة أخرى تتمثل في الفجوة الواسعة بين العاصمة زجرب التي يصل فيها إجمالي الناتج المحلي إلى 131 في المائة من المتوسط الأوروبي، ومقاطعات شرق البلاد، التي يقل فيها إجمالي الناتج المحلي بنحو 40 في المائة عن المتوسط الأوروبي.

وقدمت زجرب نحو 34 في المائة من إجمالي الناتج المحلي القومي عام 2018، في حين يعيش أغلب السكان (67 في المائة) في مناطق يصل فيها نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلى ما هو دون 60 في المائة من المتوسط الأوروبي.

فقدت كرواتيا نحو 10 في المائة من سكانها بسبب الهجرة على مدار العقد الماضي.

وأدت ظروف العمل والمعيشة الأفضل في الدول الأعضاء الثرية بالاتحاد، وأيضا نقص العمالة - خاصة في ألمانيا التي تضم أكثر من مليوني وظيفة شاغرة - إلى تدفق سكاني خطير إلى خارج كرواتيا.

وثمة إشارات إلى تباطؤ معدل الهجرة، لكنها لم تتوقف بعد. وأظهرت تجارب في أماكن أخرى توازنا بين الهجرة للخارج للعمل والهجرة الدائمة، عندما يصل مستوى التنمية الاقتصادية إلى نحو 80 في المائة من متوسط الاتحاد الأوروبي. ويبلغ المستوى 73 في المائة في كرواتيا حاليا.

ويعوق التراجع في عدد السكان وتدني الإنتاجية النمو المحتمل، لكن من شأن إجراء إصلاحات تقود إلى إدارة عامة أكثر كفاءة، وقضاء أفضل، إحداث تأثير إيجابي.

ويتعين تسريع وتيرة النمو في كرواتيا بشكل كبير حتى يصل إلى المتوسط الأوروبي، في المستقبل المنظور.

ورغم ذلك، تظهر فوائد الانضمام للاتحاد الأوروبي جلية لدى مقارنة كرواتيا بدول الاتحاد اليوغوسلافي السابق، ذات الأداء الاقتصادي الأقل.

آفاق توسيع الاتحاد الأوروبي في المنطقة

منحت دول غرب البلقان جميعا صفة مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي، ما عدا كوسوفو: البوسنة والهرسك في عام 2022، ومقدونيا الشمالية عام 2005، وألبانيا عام 2014، ومونتينيجرو (الجبل الأسود) عام 2010، وصربيا عام 2012.

ورغم التغيرات التي سببتها الحرب الروسية - الأوكرانية في سياسة التوسيع الأوروبية، حيث تلعب الجغرافيا السياسية دورا مهما، من الصعب تخيل مزيد من التوسيع دون إجراء إصلاح لعملية اتخاذ القرار- وهي عملية صعبة بالفعل بالنسبة إلى الدول الأعضاء الـ27.

وفي القمة الأوروبية التي عقدت في سالونيك عام 2003، تعهد الاتحاد الأوروبي لدول غرب البلقان بضمها إلى التكتل حال استوفت الشروط اللازمة.

وبعد 20 عاما، انضمت كرواتيا وسلوفينيا فقط إلى الاتحاد، رغم أن بروكسل لا تزال تشدد على التزامها بالتوسيع، كما تشدد دول غرب البلقان على أن حصولها على العضوية هدف استراتيجي.

ودعت سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أخيرا إلى تسريع وتيرة ضم دول غرب البلقان للتكتل. وحذرت هذه الدول، بقيادة النمسا، في بيان من أن عملية توسيع الاتحاد كانت بطيئة للغاية ولم تحقق ما يكفي من نتائج ملموسة لشعوب المنطقة.